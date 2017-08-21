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’Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Gençlik Kurulu ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi ortaklığıyla düzenlenen‘Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
’Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi

Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen projenin finali Necip Fazıl, Cihadiye, Yunus Emre, Tecde Merkez ve Hacı İlhan Kınabaş Camilerinden toplam 500’den fazla öğrenci ve MTTB Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özhusrev, MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ile MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Proje hakkında konuşan MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, Bu Yaz Camideyim projesi ile çocukların yazın hoşça bir vakit geçirip, zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini ifade etti. Çocukların ihtiyaç duyacakları dini bilgileri, doğru adresten, doğru zamanda almalarını arzuladıklarını dile getiren Yılmaz, proje hedefinin ise dinini ve milletini seven nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Projeyle katılımcılar arasında başarı gösteren 30 öğrenciye 30 bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldığını aktaran Yılmaz, “Hediyeyi çocukların motivasyonunu artırmak maksadıyla düşündük. Onların mutlu olması bizi sevindiriyor. Çünkü biz sosyal sorumluluk projelerini bir vazife gibi görüyor ve toplumumuzun gelişmesinin temel taşlarından birisi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
  1. Malatya
  2. Necip Fazıl
  3. Hac
  4. Yunus Emre
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