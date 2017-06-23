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'Bu yarışmanın kaybedeni yok'

TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Altın "Yarışmaya katılmayı hocalarımla istişare ettim onlar katılmamızı tavsiye etti. Çünkü bu yarışmanın kaybedeni yoktu. Neticesinde Cenab-ı Hak nasip etti biz de katıldık" dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 01:13
'Bu yarışmanın kaybedeni yok'

TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi İmam Hatibi Mustafa Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlığını Nur-u Osmaniye Kur'an Kursu'nda tamamladığını, daha sonra önemli isimlerden ders aldığını ifade etti. 

Mustafa Altın, Kur'an-ı Kerim ile çok küçük yaşlarda tanıştığını vurgulayarak, "Bir ses duymuştum ve o sese aşık olmuştum. Daha çok küçüktüm, ilkokula bile gitmiyordum. Daha sonra o sesin sahibini araştırmaya başladım. İsmail Biçer hocamızın olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Altın, hafızlığını tamamlamasının 28 Şubat sürecine denk geldiğini ve bu dönemde özellikle Kur'an kurslarına, imam hatiplere baskı yapıldığını hatırlattı.

Sürecin tüm sıkıntılarına rağmen eğitimini tamamlamayı başardığını anlatan Altın, Samsun İlahiyat Fakültesinden mezun olarak mesleğini de yapmaya başladığını aktardı.

"İstanbul aynı zamanda ilmin merkezi" 

Altın, yaklaşık 2 bin 500 başvurunun olduğu, 100'den fazla kişinin yarıştığı programa, katılma istediğini hocalarıyla istişare ettiğini dile getirerek, "Yarışmaya katılma fikrini hocalarımla istişare ettim, onlar da katılmamızı tavsiye ettiler. Çünkü bu yarışmanın kaybedeni yoktu. Neticesinde Cenab-ı Hak da nasip etti, biz de katıldık." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, bu görevi kendisine nasip ettiği için Allah'a her zaman hamd ettiğini dile getiren Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış bir şehir. Bu şehir aynı zamanda ilmin merkezi olarak tarif edebileceğimiz bir mekan. Bundan dolayı Anadolu'nun muhtelif yerlerinde sesiyle, sedasıyla, edasıyla öne çıkmış kardeşlerimiz İstanbul'a gelirler. İstanbul, birbirinden kıymetli ve Türkiye'ye değil, dünyaya okuyuşlarıyla, kıraatlarıyla, ahlaklarıyla, edepleriyle mal olmuş çok kıymetli hocalarımız var. Ondan dolayı da İstanbul hafızlar tarafından, özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, İstanbul tavrıyla okumak isteyenler açısından tercih edilen güzel bir memlekettir."

 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 01:13
  1. Kadıköy Selami Çeşme Camisi
  2. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  3. Mustafa Altın
  4. Osman Bostancı
  5. Şükrü Asıleren
  6. Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi
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