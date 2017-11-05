Bu yalana kanmayın

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son zamanlarda özellikle GSM abonelikleri başta olmak üzere borcunu zamanında ödemediği için haklarında icra takibi başlatılan tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlar hakkında uyarıda bulundu. Tüfenkci, ‘İcralık olanların icralarını ve avukatlık masraflarını hiçbir ücret almadan sildiriyoruz’ gibi ifadelerin gerçekçi olmadığının altını çizerek, şahısların ya da firmaların vaatlerine tüketicilerin itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Tüfenkci, bu tarz durumlarda tüketicilerin Reklam Kurulu’na bildirebileceklerini söyledi.

HAKSIZ KAZANÇ

Bakan Tüfenkci, özellikle danışmanlık firması adı altında bazı firmaların ya da kişilerin sosyal medya, kartvizit, internet gibi muhtelif mecralar aracılığıyla yaptıkları reklamlar sonucunda ‘borcunuzu sildiriyoruz’ gibi aldatıcı vaatlerde bulunarak, tüketiciler üzerinden haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Aldatıcı reklamı bildirin

Bakan Tüfenkci, tüketicilerin mağdur olmamaları adına bu tür danışmanlık firmalarının reklamlarına inanarak hareket etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Tüfenkci, reklam yasağına uymayan avukatları da bulundukları yerdeki baroya veya Reklam Kurulu’na bildirebileceklerini söyledi.

Akşam