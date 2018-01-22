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Bu videoda göreceğiniz her şey Fransa'da yasaldır

Her sene 1 milyon civarında tilki katlediliyor. ASPAS yasa dışı tilki avını önlemek ve engellemek için buna benzer videoları yayınlıyor ve dikkat çekmek istiyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:54
Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:54
  1. Tilki
  2. Tilki katliamı
  3. Tilki postu
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