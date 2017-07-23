Silivri'de görülen 15 Temmuz davaları tüm hızıyla devam ediyor. Hava Harp Akademileri Davaları'na iki hafta ara verildikten sonra bu hafta da "Mahrem İmamlar" davası başladı. Geçtiğimiz Salı günü biz de bu davaları takip etmek üzere yola çıktık. İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren sağanak yağışa rağmen halk, mahkeme salonu önündeki yerini almıştı.

Ellerinde Türk bayraklı şapkaları ve 15 Temmuz logolu tişörtleriyle mahkeme salonuna girmeye sabırsızlanan halkın çoğunu ise kadınlar oluşturuyordu. Duruşma saatinin gelip kapıların açılmasıyla birlikte biz de bu teyzelerin yanında yerimizi aldık. Teyze diyoruz çünkü çoğunun yaşı 45 yaş ve üzeriydi. Eşleri ve arkadaşlarıyla gelen bu teyzeler duruşma boyunca sanık savunmalarını dinlerken de yerinde duramadı. Hatta bir teyzemiz öfkesini bastırmak için bir yandan örgü ördü bir yandan da sanıkların yalan ifadelerine söylenip durdu. Biz de duruşma aralarında teyzelerimizle ve 15 Temmuz gazisi Özcan Öztürk ile bir araya gelerek bu davaların onlar için ne ifade ettiğini konuştuk.

HAİNLERİ DİNLEDİKÇE ÖFKELENİYORUZ

Duruşmalara Pendik'ten katılan Şengül Çeşme, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o geceyi unutamadıklarını söyleyerek Silivri'ye gelme nedenini şöyle anlatıyor: "Bizim 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Onların hakkını savunmayacak mıyım? Onlara destek olmayacak mıyım? Bu vatanın ekmeğini yiyip de ihanet edenler en ağır cezayı alsınlar diye buradayım." Ardından duruşma salonundan izlenimlerini paylaşıyor: "Savunmaların hepsi yalan. Hainleri dinledikçe öfkemiz artıyor, hakim bizi salondan çıkarmasın diye sabrediyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım davaları takip etmeye geleceğim. Şehit anaları ve gazilerimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz'da sokaklardaydık. Havalimanına gittik. Sabahlara kadar bekledik. Yeni nöbet yerimiz de Silivri. Nöbetimizi burada tutacağız."