Bu vatan size minnettar... Kar altında uyku molası
Dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik, gece yarılarını eksi 30 derecede kar altında geçiriyor.26 Aralık 2017 Salı 10:29
Türkiye sınırının güvenliği için bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, bu görevi zorlu şartlara rağmen devam ettiriyor.
OPERASYONLARA ARA YOK
Bölgede sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basıyor.
BU VATAN SİZE MİNNETTAR
Operasyon aralarında dinlenmek için uyku tulumlarına giren askerlerin çekilen fotoğrafı, mücadelenin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koydu.
KAR ALTINDAKİ ASLANLAR
Sosyal medyada yayınlanan 2 fotoğrafta, askerlerin üzerinde 2 karış karın biriktiği görüldü.