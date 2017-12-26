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Bu vatan size minnettar... Kar altında uyku molası

Dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik, gece yarılarını eksi 30 derecede kar altında geçiriyor.

26 Aralık 2017 Salı 10:29
Bu vatan size minnettar... Kar altında uyku molası

Türkiye sınırının güvenliği için bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, bu görevi zorlu şartlara rağmen devam ettiriyor.

OPERASYONLARA ARA YOK

Bölgede sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basıyor.

BU VATAN SİZE MİNNETTAR

Operasyon aralarında dinlenmek için uyku tulumlarına giren askerlerin çekilen fotoğrafı, mücadelenin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koydu.

KAR ALTINDAKİ ASLANLAR

Sosyal medyada yayınlanan 2 fotoğrafta, askerlerin üzerinde 2 karış karın biriktiği görüldü.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:29
  1. Türkiye
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • FarukFaruk38 dk önce
    Vatan size minnettar,Aziz Mehmetler ..
  • MM1 sa önce
    Allahim sizden razi olsun aslanlarimiz bu kareyi gordum gozlerim doldu biz yuvamizda sicak yatagimizda rahat yatarken siz daglarda kar altinda yadiyorsunuz sizlen kurur duyuyoruz sizi cook siviyoruz mehmetcigimiz allahim size guc kuvvet versin sizi korusun bizim daglari inleden aslan mehmetcigimiz size minnettariz allah yar ve yardimcimiz olsun.
  • HakanHakan1 sa önce
    Allah tüm askerlerimizi korusun ve galibiyet nasip eylesin âmin.
  • ZaferZafer1 sa önce
    Ama razı olsun hepsinden,
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