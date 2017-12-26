Bu vatan size minnettar... Kar altında uyku molası

Türkiye sınırının güvenliği için bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, bu görevi zorlu şartlara rağmen devam ettiriyor.

OPERASYONLARA ARA YOK

Bölgede sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basıyor.

BU VATAN SİZE MİNNETTAR

Operasyon aralarında dinlenmek için uyku tulumlarına giren askerlerin çekilen fotoğrafı, mücadelenin hangi şartlarda yürütüldüğünü ortaya koydu.

KAR ALTINDAKİ ASLANLAR

Sosyal medyada yayınlanan 2 fotoğrafta, askerlerin üzerinde 2 karış karın biriktiği görüldü.