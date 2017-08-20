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Bu vasiyet yürek yakar... Ağlamayın, düğünlerde olduğu gibi sevinin!

Siyonist İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinli genç Kuteybe Ziyad Zehran'ın vasiyeti yürekleri sızlattı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:34
Bu vasiyet yürek yakar... Ağlamayın, düğünlerde olduğu gibi sevinin!

Filistinli genç Kuteybe Ziyad Zehran, şehitlerin intikamını almak için bıçaklama eylemi gerçekleştirmek üzere Nablus'un güneyindeki Zatera askeri kontrol noktasına doğru gitti.
Zehran, eyleme gitmeden kısa süre önce sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'taki sayfasında vasiyetini yayınladı. Söz konusu paylaşımda Filistinli gencin şehitlerin intikamlarını almaya kararlı olduğu açıkça görülüyordu.

Fiem'de yer alan habere göre Kuteybe Ziyad Zehran, dün Zatera askeri kontrol noktasında bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğu sırada işgal güçlerinin açtığı ateşle şehit oldu. Eylem girişimi sırasında bir işgal askeri yaralanırken, işgal polisi sözcüsü Luba Es-Samri, işgal askerinin dost ateşiyle yaralandığını öne sürdü.

ALLAH'IN DİNİNE SIMSIKI SARILIN

Vasiyet mektubunda annesinden ve babasından helallik isteyen Filistinli genç, Allah yolunda şehadete yönelerek dileğini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şehit Kuteybe Zehran, mektubunda kardeşlerine de seslenerek, anne babalarına destek olmalarını, kendilerine karşı bir yanlışı olduysa affetmelerini ve Allah'ın dinine sımsıkı sarılmalarını istedi.

Filistinli genç, vasiyet mektubunda ailesinden ve akrabalarından şehit olması halinde ağlamamalarını, hurma dağıtmalarını ve düğünlerde olduğu gibi sevinmelerini talep etti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:34
  1. Filistinli Kuteybe Ziyad Zehran
  2. ağlamayın
  3. şehidin vasiyeti
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