Bu üniversitelerin verdiği 12 bin diploma şaibeli!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:03
Devletin kılcal damarlarına sızmak için verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı. İki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu.
İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.
Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.
SABAH