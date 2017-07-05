Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu üniversitelerin verdiği 12 bin diploma şaibeli!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46
Bu üniversitelerin verdiği 12 bin diploma şaibeli!

Devletin kılcal damarlarına sızmak için verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı. İki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.

SABAH

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek