Bu ülkeler vize istemiyor!

Andorra: Avrupa ülkesi Andorra vizesiz ve 90 gün kalabiliyorsunuz. Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülke olduğundan gitmek için önce Fransa’ya veya İspanya’ya gitmeniz gerek. Bu da Schengen vizesi almanız gerekiyor anlamına gelir. Andorra’ya gitmek için en yakın şehirler Barselona ve Toulouse. Diğer pasaportlar için de vizesiz.

Antigua-Barbuda: Karayip Denizinin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız ada ülkesi Antigua-Barbuda tüm pasaportlar için 180 Gün vizesiz.

Arjantin: Güney Amerika Kıtası’nda yer alan Arjantin vizesiz 90 gün. Ayrıca yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler arasında.

Arnavutluk: Arnavutluk tüm pasaportlar için 90 gün vizesiz.

Azerbaycan: Bakü Haydar Aliyev, Gence, Nahçivan Uluslararası havalimanlarında 2 aylık vize 10$’a alınabiliyor. 2 fotoğraf ve pasaport fotokopisi bulundurun.

Bahamalar: Orta Amerika kıtasına dahil olan Karayiplerdeki Bahamalar’a vizesiz giriş yapılabiliyor ve 90 gün kalınabiliyor.

Bahreyn: İran Körfezinde yer alan Bahreyn kapı vizesi ile 15 gün vizesiz. Ülkede 15 gün daha dilerseniz uzatılabiliyorsunuz. Asya kıtasında yer alan Ortadoğu ülkesi Bahreyn Krallığı’na hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri ise 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf.

Barbados: Karayiplerde yer alan Kuzey Amerika ülkesi Barbados 90 gün vizesiz.

Belarus: Beyaz Rusya olarak da bilinen Belarus vizesiz gidilen bir ülke ve 30 gün kalınabiliyor.

Belize: Orta Amerika’da yer alan Belize tüm pasaportlar için 90 gün vizesiz.

Birleşik Arap Emirlikleri: BAE’de en fazla kalış süresi 29 gün. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olmalı.

Bolivya: Bolivya’da 90 gün kalabiliyorsunuz.

Bosna Hersek: Balkanların en güzel ülkelerinden Bosna Hersek vizesiz ve 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde gezebilirsiniz.

Botswana: Afrika ülkesi Botswana‘ya sınırda vize alabiliyorsunuz ve 90 gün kalabiliyorsunuz.

Brezilya: Güney Amerika kıtasının en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya vize istemeyen ülkeler arasında ve ülkede 90 gün seyahat edebiliyorsunuz.

Cape Verde: Atlas Okyanusunda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. Portekizin eski kolonilerinden olan Yeşil Burun Adaları olarak bilinen Cabo Verde havalimanında 25€ karşılığı vize veriyor. Herhangi bir aşı yaptırmanız gerekmiyor. Portekiz üzerinden aktarmalarla gidilebilir. Sal, Boa Vista ve Fogo adaları ile ünlü.

Cibuti: Resmi adı Cibuti Cumhuriyeti olan Doğu Afrika’daki küçük ülke Cibuti aslında umuma mahsus pasaport için Türk vatandaşları vize uyguluyor. Ancak pratikte sınır kapılarında vize veriyor. Resmi bir rejim söz konusu olmadığından Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize temin edilmesi tavsiye edilir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar vizeden muaf. Cibuti’nin Paris, Kahire veya Addis Ababa Büyükelçiliklerinden Cibuti vizesi alınabilir. Türkiye’de Fransa büyükelçiliği veya başkonsolosluğu aracılığıyla vize alınabiliyor.

Doğu Timor: Resmî adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya’da Timor adasının doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan bir ülke. Doğu Timor vizesi kara sınır kapılarında 30$ karşılığında 90 gün ikamet süreli tek veya çoklu girişli veriliyor. Presidente Nicolau Lobato Uluslararası Havalimanı veya Deniz Limanı varışlı ziyaretlerde 30 gün süreyle geçerli tek girişli Doğu Timor vizesi alabiliyor. Dubai, Denpasar (Bali) üzerinden 2 aktarmayla gidilebilir. Kuala Lumpur, Singapur’dan Denpasar’a oradan Doğu Timor’a aktarmayla gitmek diğer alternatif.

Dominik Cumhuriyeti: Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan ülkelerden Dominik Cumhuriyeti vizesi havalimanında veya limanlarda 10$ karşılığında 30 gün alınabiliyor. Pasaporta vize pulu olarak yapıştırılıyor. Schengen vizesi yoksa Avrupa üzerinden aktarmalı uçuşlarda transit vize almanız gerekebilir. Haziran-Kasım arasında fırtına ve kasırgalar görüldüğünden dikkatli olmalı.

Ekvador: Güney Amerika ülkesi Ekvator vizesiz gidilen ülkelerden biri. Havalimanında veya sınır geçişlerinde 90 gün vize alabiliyorsunuz. Ülke kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşu.

El Salvador: Orta Amerika’daki El Salvador 90 gün süreyle vizesiz gidilen ülkeler arasında.

Endonezya: Asya’da yer alan sevdiğim ülkelerden Endonezya’ya vizesiz girilebiliyor. 30 gün kalınabilir. Daha sonra Imigration ofislerinde Endonezya vizesi 1 ay daha uzatılabilir. Vizesiz balayı için Bali gidilebilecek en güzel ve en eğlenceli yerlerden biri.

Ermenistan: Yalnızca bordo pasaportlulara sınırda 21 gün süreyle 10$ karşılığında vize veriliyor. Pasaportunuzda Ermenistan kaşesi varsa Azerbaycan vize vermiyor.

Fas: Resmi adı Fas Krallığı olan Kuzey Afrika ülkesi Fas’a 90 gün süreyle vizesiz giriş yapılabiliyor. Ülkeye girişte ve çıkışta verilen formların doğru ve eksiksiz doldurulması önemli. İstanbul-Kazablanka arasında haftanın her günü uçak bileti bulmak mümkün.

Fiji: 120 gün süreyle vizesiz ziyaret edilebiliyor. Pasifik okyanusunun güneyinde bir dizi adadan oluşur.

Filipinler: Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler vizesiz bir ülke. 30 güne kadar ülkede vizesiz gezilebilir.

Filistin: Orta Doğu’da, tarihi Filistin bölgesindeki Arap devleti Filistin vize istemeyen ülkeler listesinde, ancak İsrail üzerinden gidilmesi durumunda İsrail vizesi almak gerekiyor. Filistin Gazze Şeridi’ne Mısır üzerinden de gidilebiliyor. Ancak Mısır da vize istiyor. Filistin’e vizesiz girişle 30 gün kalabiliyorsunuz.

Guatemala: Orta Amerika kıtasında yer alan Guatemala Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador ile komşu. Doğuda Karayip Denizine, batıda Büyük Okyanus’a kıyısı var. Guetamala vize istemiyor. Sınır kapılarından ülkeye girişte alınan kapı vizesi ile ülkede 90 gün kalınabilir.

Güney Afrika: Afrika kıtasının en zengin ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti vize istemiyor. 2016 Aralık ayında 1 ay gezmiştim. Sınır kapılarında veya havalimanı girişlerinde ücretsiz vize alıp 30 gün kalabiliyorsunuz. Ülkede vizeyi uzatamıyorsunuz (legal olmayan yolları var). Daha fazla kalmak isteyenler ülke dışına çıkıp dönmesi gerekiyor.

Güney Kore: Asya’da Kore Yarımadasının güneyinde yer alan Kore vizesi ve 90 gün kalınabilir.

Gürcistan: Güney Kafkasya’da yer alan Gürcistan vizesiz. Gürcistan vizesi kaşe olarak kapıda pasaportunuza vuruluyor. Ayrıca pasaportsuz kimlikle de giriş yapılabiliyor. Kimliğin yeni, kırışmamış, 10 yıldan eski olmaması şart. Ülkede 1 yıl kalabiliyorsunuz.

Haiti: Küba’nın karşısında, Dominik Cumhuriyeti ile aynı ada üzerinde yer alan Karayipler ülkesi Haiti sınırda vize alınabilen ülkelerden biri. Kuzey Amerika kıtasındaki ülkeye girişlerinde havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alınabiliyor.

Honduras: Kuzey Amerika ülkesi Honduras 90 gün vizesiz. Tropikal iklimin yaşandığı Honduras’ta Haziran-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebiliyor. Tatil planı yaparken dikkat etmekte fayda var.

Hong Kong: Çin’in güney kıyısında bulunan Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel bir yönetim bölgesi. Hong Kong vize istemiyor ve 90 gün süreyle kalabiliyorsunuz. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olmalı.

İran: Asya kıtasında yer alan Ortadoğu ülkesi İran vize istemiyor ve 90 gün süreyle ülkede kalabiliyorsunuz.

Irak: Ortadoğu ülkesi Irak vizesi farklı uygulamaya sahip. Sadece bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesi alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf.

Jamaika: Orta Amerika’da, Küba’nın güneyindeki Karayipler ülkesi Jamaika 90 günü vizesiz. Tropikal iklimin yaşandığı Jamaika’da Haziran-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebiliyor.

Japonya: Büyük Okyanus’ta bulunan, Asya Kıtası ülkesi Japonya 90 gün vizesiz.

Kenya: Afrika kıtasının doğu kısmındaki Kenya, sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50$ karşılığında vize veriyor.

Kuveyt: Arabistan Yarımadasının kuzeydoğusundaki Ortadoğu ülkesi Kuveyt sınırda vize veriyor. Yanınızda mutlaka gidiş dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu olması şart. Kalış süresi 90 gün. Pasaportunda İsrail vizesi ya da İsrail’e giriş damgası bulunanlar Kuveyt’e giremiyor bilginize.

Komor Adaları: Afrika kıtasında, Mozambik açıklarındaki Hint Okyanusundaki Komorlar Birliği’ne Türk vatandaşları sınır kapısında vize alabiliyor.

Kamboçya: 30 gün kalışlı Kamboçya vizesi sınır kapılarında veya havalimanında 30$ karşılığında vize pulu olarak pasaporta yapıştırılıyor.

Katar: Ortadoğu ülkesi Katar vizesiz bir ülke. Havalimanında ücretsiz 30 gün Katar vizesi alabiliyorsunuz.

Karadağ: Karadağ 90 gün vizesiz kalış veriyor.

Kazakistan: Kazakistan 30 gün vizesiz. Kazakistan’da 5 günden fazla kalacaksanız, ülkeye girişten en geç 5 gün içerisinde göç polisine kayıt yaptırmanız gerekiyor. Başka bir şehre gittiğinizde kayıt yenilemeniz zorunlu.

Kırgızistan: Bu ülke vize istemiyor. Ülkede kalış süre sınırı da yok.

Kolombiya: Güney Amerika’da yer alan Kolombiya vizesiz gidilen yerler listesinde ve 90 gün ülkede vizesiz seyahat edebiliyorsunuz.

Kosova: Balkan ülkesi Kosova vize istemiyor. Denize kıyısı olmayan bir ülkede 90 gün kalabiliyorsunuz.

Kosta Rika: Orta Amerika ülkesi Costa Rica vizesiz gidilebilen ülkeler arasında. 30 gün kalabiliyorsunuz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Akdeniz’de yer alan Kuzey Kıbrıs sadece kimlikle girebileceğiniz bir ülke. 30 gün kalabiliyorsunuz.

Lübnan: Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ve Orta Doğu ülkesi olan Lübnan vizesiz istemeyen ülkeler arasında. Lübnan’da 90 gün kalabiliyorsunuz. Lübnan vizesi hakkında bilgi; pasaportunuzda İsrail’e giriş-çıkış damgası varsa Lübnan’a gidemiyorsunuz. Lübnan vize ücreti yok, en az 3 ay geçerli pasaport gerekli.

Makedonya: Balkanlar’ın gözde ülkelerinden Makedonya vizesiz ülkeler arasında. Makedonya’da 90 gün kalabiliyorsunuz.

Makau: Çin’in güney kıyısındaki Macau özel yönetim bölgesi vizesiz gidilen yerler arasında. 30 gün.

Maldivler: Hint Okyanusunda 1.200 adadan oluşan Balayı ve tatil ülkesi Maldivler, resmî adıyla Maldiv Cumhuriyeti vizesiz gidilen ülkeler arasında. 1 ay kalınabiliyor.

Malezya: Malezya vizesiz gidilen yerler listesinde ve 90 gün vizesiz seyahat edebiliyorsunuz.

Madagaskar: Madagaskar vizesi pasaportunuza 20 € karşılığında 1 aylık olarak vuruluyor. Sarıhumma hastalığının görüldüğü bir ülkeden veya Sarıhumma bulaşma riski olan ülkenin havalimanında 12 saatten fazla transit kalarak gelen 9 aylık ve üzeri tüm yolculardan Sarıhumma aşısı ile aşılandığını gösteren uluslararası aşı sertifikası istiyorlar.

Mauritius: Afrika kıtasında yer alan tatil adası Mauritius vizesiz seyahat edilen ülkeler arasında.

Meksika: Kuzey Amerika’nın güney yarısında yer alan, resmî adıyla Meksika Birleşik Devletleri e-vize ile bize 180 gün vize veriyor.

Mısır: Kuzey Afrika’da yer alan Ortadoğu ülkesi Mısır vize isteyen bir ülke. 18 yaş altı ve 45 yaş üstü herkes vizesiz girebiliyor ve kapıda 15$ karşılığı vizesini alıyor. Bunun dışındaki yaşlardakilerin Mısır vizesini alması gerekiyor. Tek giriş 95TL, multi vize 110TL. Pasaportumda 4 adet Mısır vizesi pulu var. Mısır vizesi alınması 2 haftayı bazen 1 ayı bulabiliyor.

Moğolistan: Orta Asya’da bulunan Moğolistan 30 gün vizesiz seyahat edilen ülkeler arasında.

Mozambik: Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Mozambik vizesi Maputo havalimanında 84USD karşılığı 30 günlük veriliyor. Mozambik’in komşuları; Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabwe, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Svaziland. Johannesburg, Nairobi ya da Addis Ababa gibi şehirlerden tek aktarma ile Mozambik’in başkenti Maputo’ya ulaşabilirsiniz.

Myanmar: Güneydoğu Asya’da yer alan Burma ya da Birmanya adıyla da bilinen Myanmar e-vize ise 28 gün vize veriyor. Myanmar vizesi için http://evisa.moip.gov.mm/ sitesinden başvuru yapılıyor. Fotoğrafınızı sisteme yüklüyor, gerekli bilgileri girim 50$ ödüyorsunuz. Dış ilişkiler ve Arakan meselesi yüzünden vizeniz ret edilebilir. Myanmar kapıda vize uygulaması yok. Kırmızı, yeşil pasaport fark etmeksizin vize isteniyor. 1 fotoğraf ve konsoloslukta dolduracağınız formla Bangkok’taki veya Chiang Mai’deki elçiliğe de başvurabilirsiniz (30$).

Moldova: Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan Moldova vizesiz bir ülke.

Nepal: Nepal sınır kapısında vize veriyor. Nepal vize ücretleri 15 gün 25$, 30 gün 40$ ve 90 gün kalış için 100$. Kathmandu havaalanından kisklarda pasaportunuzu taratıp işlemlerinizi yapıyorsunuz. Web kamerasıyla fotoğrafınız çekiliyor. Doldurulması gereken bir kısa form ile birlikte ödemeyi yaptıktan sonra makbuzla birlikte pasaport memuruna gidiyorsunuz. Nepal vizesi, hem Kathmandu hem de Pokhara’daki immigration officelerde uzatılabiliyor. Nepal vizesi aynı yıl içinde en fazla 150 gün uzatılabiliyor.

Nikaragua: Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Nikaraguza vize istemiyor. 90 gün kalabiliyorsunuz.

Niue: Büyük Okyanus’ta kısmen Yeni Zelanda’ya bağlı ada Niue vizesiz 30 gün.

Palau: Okyanusya ülkesi Plau vizesiz gidilecek ülkeler arasında. Papua Yeni Gine’nin kuzeyinde kalıyor. Palau yaklaşık 300 kadar adadan oluşuyor. Palau’da vizesiz 30 gün kalabiliyorsunuz.

Panama: Orta Amerika’da yer alan Panama vizesiz 180 gün.

Paraguay: Güney Amerika ülkesi Paraguay Cumhuriyeti vizesiz gidilen yerler arasında. 90 gün.

Peru: Güney Amerika ülkesi Peru vizesiz giriş yapılan ülkeler listesinde. 90 gün kalabiliyorsunuz.

Samoa: Güney Büyük Okyanus’unda, Polinezya’da bulunan Samoa ya da resmî adı ile Bağımsız Samoa Devleti, vizesiz bir ülke ve 60 gün kalabiliyorsunuz. Schengen ülkesi vatandaşları 90 gün kadar ücret ödemeden kalabiliyor. Her sene sonunda yeni yılı ilk karşılayan ülkeye girebilmek için en az 6 ay geçerliliği olan pasaportunuzun olması lazım.

Saint Kitts ve Nevis Adaları: Kuzey Amerika kıtasında olan Karayiplerdeki Saint Kitts ya da Saint Christopher Adası ve Nevis Adaları Türk vatandaşları için 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf.

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: Orta Amerika’ya dahil karayiplerdeki St. Vincent-Grenadines 30 gün vizesiz. Diğer pasaportlar 90 güne vizesiz.

San Marino: Güney Avrupa’da İtalya içerisinde kalan San Marino vizesiz, ancak ülkeye Schengen vizesi isteyen İtalya üzerinden giriş yapıldığından Schengen şart.

Seyşeller: Hint Okyanusu’nda yer alan, Afrika’ya bağlı ada ülkesi Seyşeller vizesiz giriş yapılan ülkeler arasında ve 90 gün vizesiz.

Sırbistan: Sırbistan 90 gün dolaşım izni veriyor.

Singapur: Singapur vizesiz giriş yapılan ülkeler listesinde ve 90 gün kalış izni veriyor.

Sri Lanka: Güney Asya’da, Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde, Hint Okyanusunda yer alan Sri Lanka vizesi ülkeye gelmeden e-visa ile veriliyor. 30 günlük vize 30$’a alınabiliyor.

Sudan: Afrika’nın en geniş 3. ülkesi Sudan vizesini Hartum Uluslararası Havalimanında 105 ABD Doları karşılığında 30 günlük kalış veriyor. Ülkeye girdikten sonraki 1 hafta içerisinde polis merkezinde ya da havalimanında kayıt yaptırmak gerekiyor.

Suriye: Suriye vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında. Suriye’de Türklere vizesiz 90 gün, ancak seyahat için güvenli değil.

Swaziland: Afrika kıtasının güneyinde yer alan Svaziland ya da resmî adıyla Svaziland Krallığı vizesiz gidilen ülkeler listesinde. 30 gün vizesiz.

Şili: Güney Amerika ülkesi Şiliv izesiz gidebileceğimiz ülkeler listesinde. 90 gün kalışlı.

Tacikistan: Orta Asya’da denize kıyısı olmayan Tacikistan, güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan ve doğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile komşu. Ülkeye gitmeden e-vize başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Duşanbe Havalimanındaki Tacikistan Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Bürosundan 60 gün geçerli vize alınabiliyor.

Tanzanya: Afrika’nın orta-doğu bölgesinde yer alan Tanzanya vizesi normal pasaport sahipleri için havalimanında 50$ ödeyerek 90 gün kalışlı olarak alınabiliyor.

Tayland: Tayland vizesi havalimanında 30 gün olarak veriliyor.

Tayvan: 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizeyi başkent Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havalimanından giriş yapmaları şartıyla sınırda ücretsiz alabiliyorsunuz. Yanınızda gidiş-dönüş uçak bileti, vize müracaat formu, iki adet vesikalık fotoğraf olması gerekiyor.

Togo: Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Togo kapı vizesi ülkenin sınır kapılarında ve Lomé Havalimanında alınabiliyor. Togo’ya girebilmek için en az 10 gün önce yapılmış sarı humma aşısı zorunlu.

Tonga: Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan ada devleti Tonga Krallığı vizesi havalimanına varışta 31 gün olarak alınabiliyor.

Trinidad ve Tobago: Karayiplerde yer alan, Güney Amerika kıtasındaki Trinidad ve Tobago adlı iki farklı adadan oluşan ülke vizesiz gidebileceğimiz ülkeler listesi içerisinde. 30 gün vizesiz.

Tunus: Kuzey Afrika’da, Akdeniz’e kıyısı olan Tunus 90 gün vizesiz seyahat edilen ülkeler arasında.

Turks ve Caicos Adaları: Karayiplerde, Kuzey Atlas Okyanusunda yer alan ve iki takımadadan oluşan Turks ve Caicos Adaları 90 gün vizesiz.

Tuvalu: Büyük Okyanus’ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu Okyanusya kıtasında yer alıyor ve 30 gün vizesiz ziyaret edilebilen ülkelerden.

Uganda: Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan Uganda’ya sınırda alınan 50$’lık bir vize alarak 90 gün boyunca gezebiliyorsunuz.

Ukrayna: Avrupa kıtasının en geniş ülkesi Ukrayna vizesiz 60 gün. Pasaportsuz gidilebilen ülkelerden. Sadece yeni tip TC Kimlik Kartı ile vizesiz giriş yapabiliyorsunuz.

Umman: 30 günlük turist vizesi 20.000 Umman Riyali, 1 yıllık multi vize 50.000 Riyal.

Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay vizesiz gidebileceğimiz ülkeler arasında. 90 gün.

Ürdün: Ortadoğu ülkesi Ürdün 90 gün vizesiz.

Vanuatu: Okyanusya kıtasında, Güney Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, vizesiz gidilen ülkeler arasında. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaf.

Vatikan: İtalya’nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan vizesiz bir ülke. Ancak İtalya içerisinde kaldığından öncelikle Roma’ya gitmeniz gerektiğinden Schengen vizesi şart.

Venezuela: Güney Amerika’da yer alan Venezuela vizesiz gidebileceğimiz ülkeler arasında. 90 gün.

Zambiya: Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50$, çift girişli 80$ verilerek 30 günlük alınabiliyor. Vize pulu vuruluyor. Eğer Zimbabve’ye de geçip Victoria Şelalelerini görmek istiyorsanız çok girişli vize alın. Aşı gerekmiyor.

Zimbabwe: Zimbabve kapı vizesi 50$, çift girişli 80$. Vize pulu olarak pasaporta yapıştırılıyor. Eğer Zambiya’ya da geçip Victoria Şelalelerini görmek istiyorsanız çok girişli vize alın.