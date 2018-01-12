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Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile suçtu!

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Ahmet Necdet Sezer’in hiç hakaret davası açmadığını iddia eden Melih Aşık’a ders niteliğinde bir cevap verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:21
Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile suçtu!

Gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü ''Bu ülkede Necdet Sezer'e 'Kına yaksın' demek bile suçtu!'' başlıklı bugünkü yazısında, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde hiçbir vatandaşa hakaret davası açmadığını iddia eden Milliyet yazarı Melih Aşık'ın ipliğini pazara çıkardı. Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı hakaret davalarını aklı sıra itibarsızlaştırmaya çalışan ve bunun üzerinden Erdoğan ve Sezer'i kıyaslayan Aşık'ın yalanını tek bir örnekle ortaya çıkardı. 

Karahasanoğlu, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yazısındakibir ifadeden dolayı mahkum edildiğini hatırlatarak ''Akit’e, yazarlarımıza açılan o davalar ne idi acaba? Biz hayal mi görmüştük? Başka bir dünyada mı yaşıyorduk yoksa?'' diye sordu.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Medya ahlaksız dinozorların elinde olunca..

Pireyi deve gösterirler..

Deveyi de, pire..

Hiç de utanmazlar..

O kadar rahat bir eda ile yalanları söylerler ki, şaşar kalırsınız..

Sizin mahallenin mensupları bile, “Yok canım.. Yanılıyorsunuzdur. Bak ne kadar net söylüyor.. Hiç kimse, bu kadar rahat yalan söyleyemez” diye bize itiraz ederler..

Genel değerlendirmeyi bir kenara bırakalım.

Somut örneği huzurunuza getirelim.

Milliyet’in 80’lik dinozoru Melih Aşık dün yazmış.

Algı oluşturacaklar ya..

Bugünkü özgürlüğü inkar edip, dünkü yasakçıları el üstünde tutmak için gerçekleri çarpıtacaklar ya..

Demirören’in gazetesinde, Doğan grubundaki eski alışkanlığını bakın nasıl tekrarlıyor:

“2016 yılında 5 binden fazla kişinin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan yargılandığını gazetelerde okuyan bir okurumuz not göndermiş, soruyor:

- Daha önceki cumhurbaşkanları acaba kaç hakaret davası açmıştı...”

Gerçekten okur, güzel bir soru sormuş..

Melih Aşık da, gazeteci olsa idi..

Ahlaklı bir yazar olsa idi..

“Acaba” der..

Eski Cumhurbaşkanı’nın muhaliflerine sorar, gerçeği öğrenirdi..

Ama gerçekle bir işleri olmadığı için.

Büyük ihtimalle kendi kafasından birisine sormuş..

Soruyu ve cevabını şöyle aktarıyor, saf okurlara:

“Bu soruyu 2000 - 2007 yılları arasında görev yapan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i bire bir izlemiş bir isme naklettik. Cevap:

- Ahmet Necdet Sezer tek bir vatandaşa bile hakaret davası açmadı...”

Caaart.. Kaba kaaaat.

At yalanı..

Varsa inananı..

Ben bu söze inanmam ama..

Onlar inanıyor olmalılar ki: “Yalandan kim ölmüş” diyerek, utanmazca, ahlaksızca...

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:21
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