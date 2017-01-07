‘Bu ülkede 80 milyon polis fethi var’

Hain terör; Kayseri, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’i de yasa boğdu. Şanlıurfa’daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde de terör vardı. İzmir’deki saldırıda şehit olan kahraman polis memurumuz Fethi Sekin hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede şehit polisimiz gibi 80 milyon kahraman var” dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Rabia Meydanı’nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’a Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi. Maydandaki vatandaşların, “Dik dur eğilme bu millet seninle” şeklindeki sloganlarına Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın, bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman’ın önünde rükuya eğildik, başkasının asla” karşılığını verdi.

MERT DAYANIR, NAMERT KAÇAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye’nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; ‘mert dayanır, namert kaçar.’ Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, ‘ölürsem şehit kalırsam gaziyim’ diyerek 15 Temmuz’da en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğine sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun canını yakanlar, kanını dökenler, şunu unutmayın, yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun.”

YAPTIKLARI YANLIŞI GÖRECEKLERDİR

Yunus Emre’nin “Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır” dizelerini okuyan Erdoğan, “Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Hem kendimiz hem tüm mazlumlar için beklediğimiz o vaktin uzak olmadığına inanıyoruz. Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateş kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

BU ÜLKEDE KAHRAMAN BİTMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Dün İzmir’de teröristin üstüne aslanlar gibi atılan ve onu etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir’deki polisimiz gibi 79 milyon hatta 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere karşı kök söktüren Ömer Halisdemir’ler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter? Türkiye, tarihin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak Allah’a hamdolsun yoluna devam ediyor. Hem ülkemizin içinde bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053’e de ulaşacağız, 2071’e de ulaşacağız.”

TEPELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Öyle durmak yok, şehitlerimiz var, canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik ve onları da tepeliyoruz, tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus’a girdik mi? Girdik. El Rai’ye girdik mi? Şu anda El-Bab’ı kuşattık mı? Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye’den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil’de, Güneydoğu’da nerede PKK varmış, PYD varmış, kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler. Kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum, Yunus’un diliyle ‘biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik’. Biz siyah, beyaz ayırmadık, ‘şu kavimden bu kavimden’ demedik, Allah için sevdik, onun için bu oyuna gelmeyeceğiz.”