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Bu ülke ne siyasetçiler gördü... Bunları unutmamak lazım!

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir TV programında kendisine yöneltilen başörtüsü sorusuna verdiği cevap kameraya böyle yansımıştı...

04 Temmuz 2017 Salı 14:27
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:27
  1. Süleyman Demirel
  2. Başörtüsü sorusu
  3. Laiklik tartışması
  • pınarpınar40 dk önce
    başörtülü bir bayan olarak bu videoyuizledim ve bir kez daha önce ALLAHA sonra cumhurbaşkanımıza şükrettim minnetle hayırla şükranla yad ettim Türkiyenin suni gündemlerle nasıl oyalandığını önünün kesildiğini tırnaklarıyla kazıyarak islamiyet hakkını resmen kazandığını içim burkularak izledim üzüldüm...teşekkürler sayın başkanım ALLAH seni korusun geçmişine rahmet etsin varol sağol...
  • Hakan BirHakan Bir41 dk önce
    Geberdi de kurtulduk. Allah bi daha böylelerine fırsat vermesin.
  • GayseriliGayserili43 dk önce
    Yalan makinesiydi hayirla yad edmiyorum
  • hamidohamido1 sa önce
    Ha bu mason u tanımak isteyen varsa NECİP FAZIL ın meşhur ( süleyman name) şiirini internet ten indirsin
  • Ahmet VurucuAhmet Vurucu1 sa önce
    Koca mason bu herifin haberini niye yaparsnz anlamam...
  • cihadcihad1 sa önce
    sığındığı cümleyede bakın hele türkiye laik çağdaş falan filan lan cehennem ehli çağdaşlık için ne yaptın ha yok ortada bişey zalimler için yaşasın cehennem
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