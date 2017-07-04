Bu ülke ne siyasetçiler gördü... Bunları unutmamak lazım!

başörtülü bir bayan olarak bu videoyuizledim ve bir kez daha önce ALLAHA sonra cumhurbaşkanımıza şükrettim minnetle hayırla şükranla yad ettim Türkiyenin suni gündemlerle nasıl oyalandığını önünün kesildiğini tırnaklarıyla kazıyarak islamiyet hakkını resmen kazandığını içim burkularak izledim üzüldüm...teşekkürler sayın başkanım ALLAH seni korusun geçmişine rahmet etsin varol sağol...
Hakan Bir41 dk önce
Geberdi de kurtulduk. Allah bi daha böylelerine fırsat vermesin.
Gayserili43 dk önce
Yalan makinesiydi hayirla yad edmiyorum
hamido1 sa önce
Ha bu mason u tanımak isteyen varsa NECİP FAZIL ın meşhur ( süleyman name) şiirini internet ten indirsin
Ahmet Vurucu1 sa önce
Koca mason bu herifin haberini niye yaparsnz anlamam...
cihad1 sa önce
sığındığı cümleyede bakın hele türkiye laik çağdaş falan filan lan cehennem ehli çağdaşlık için ne yaptın ha yok ortada bişey zalimler için yaşasın cehennem