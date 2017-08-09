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Bu ülke için çok acil yardıma ihtiyaç var

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Etiyopya'da açlıkla yüzleşen 700 bin kişi için acil eylem çağrısında bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:19
Bu ülke için çok acil yardıma ihtiyaç var

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Etiyopya'nın güney bölgelerinde 700 bin kişinin daha açlığın eşiğine sürüklendiğini kaydederek, uluslararası topluma yardım çalışmalarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Oxfam Etiyopya İnsani Yardım Programı Direktörü Manish Kumar, yaptığı yazılı açıklamada, bahar yağmurlarının düşük seviyede olmasının güney Etiyopya'da 700 bin kişiyi daha açlıkla yüz yüze bıraktığını belirttti.

Kumar, "Bu krizin felakete dönüşmesinin önüne geçilebilmesi için acil eyleme ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Halkın var olan gıdayı tükettiğine, kötü beslenmenin ve akut sulu ishal gibi birçok hastalığın binlerce insanın hayatı için risk teşkil ettiğine işaret eden Kumar, hükümetin duruma müdahale ettiğini ancak kriz bölgelerinde ihtiyaçların her geçen gün arttığını vurguladı.

Gıda, su ve diğer önemli yardım malzemeleri için gerekli 1,25 milyar doların ancak yüzde 40'ının fonlanabildiğine dikkati çeken Kumar, ihtiyaç duyulan yardımın sağlanabilmesi noktasında uluslararası toplumun çabalarını hızlandırması gerektiğini bildirdi.

Etiyopya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün yayımlanan raporda, ülke genelinde gıda yardımına ihtiyaç duyan kişi sayısının 7,8 milyondan 8,5 milyona çıktığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 19:19
  1. etiyopya
  2. açlık
  3. oxfam
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