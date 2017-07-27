Cep dolandırıcıları yine iş başında! Bu kez hedef bir hemşire

Olay, önceki gün Çamlıhemşin'de öğle saatlerinde meydana geldi. Evinde oturduğu sırada cep telefonundan Çamlıhemşin Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan İ.D 'yi arayan bir kişi, banka görevlisi olduğunu söyleyerek, “Antalya'da kartınızdan para çekilmek isteniyor. Bunu önlemek için kart bilgilerinizi tuşlamanız gerekiyor” dedi. İlk başta telefondaki şahıstan şüphelenmeyen İ.D., tüm kart bilgilerini tuşladı. Telefon görüşmesinden sonra şüphelenen İ.D., daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 5 bin 500 TL’nin başka bir hesaba aktarıldığını görünce durumu polise bildirdi.

Yetkililer, son aylarda ilçe genelinde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ülkemizde bilişim sistemlerini iyi kullanabilen, ikna kabiliyeti yüksek dolandırıcı şahısların kendilerini cumhuriyet savcısı, polis, jandarma gibi unvanlar ile iletişim cihazlarını kullanarak aradıkları vatandaşlarımızı 'Adınıza çok sayıda hat çıkartılmış ve terör örgütü tarafından kullanılıyor' ya da 'Banka hesaplarınıza giriliyor, biz bu şahısları tespit etmeye çalışıyoruz' gibi ikna edici cümlelerin yanı sıra, 'Operasyonun gizliliği var kimsenin duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa söylerseniz olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız' şeklinde insanları tehdit eden korku ve panik uyandıran ifadeler kullanılarak para talep ederek telefonla görüştükleri vatandaşlarımızı yönlendirerek verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını veya cebe havale yöntemi ile para yatırmalarını ya da güvenlik bilgilerini alarak karttan para çekme yöntemi ile dolandırmaktadırlar'' dedi.