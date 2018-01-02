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Bu tür hastalığı olanlara bu mağaralar tavsiye ediliyor

Doğal tuz mağaralarındaki tedavinin sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli rol oynadığını belirtildi.

02 Ocak 2018 Salı 17:33
Bu tür hastalığı olanlara bu mağaralar tavsiye ediliyor

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal tuz mağaralarındaki tedavinin sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek, solunum problemleri ve cilt hastalığı çekenler için bu mağaraların kullanıldığını belirtti.

Kırşehir'de Tepesidelik tuz ocakları bulunduğunu aktaran Avcu, gerekli şartların oluşturulmasıyla tuz mağaralarının doğal mikro ikliminin değerlendirilebileceğine işaret etti.

Tuzun faydalı etkilerinden solunum ve cilt rahatsızlıkları olanların da faydalandırılabileceğini vurgulayan Avcu, şöyle devam etti:

"Tuz mağaralarından elde edilen tuz blokları veya özel havalandırma sistemleriyle oluşturulan yapay terapi ortamlarının, solunum yolunun hemen hemen tüm rahatsızlıklarına, sedef ve egzama gibi bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Tuz, aşırı pozitif iyonları negatif iyonlarıyla bağlayarak vücudumuzdaki pozitif yükü doğal dengeleme kabiliyetine sahiptir. Tuzun nötrleştirici kuvvetleri, vücudumuzun yanı sıra çevremizdeki elektro, duman gibi pozitif yüklü ve zararlı elektromanyetik titreşimleri de etkisiz hale getirir. Dolayısıyla tuz terapisi rahatlatıcı etkilere sahiptir."

Kanada, Rusya, Macaristan, Romanya, Polonya, Avusturya ve Almanya'da bazı hastaların doğal tuz mağaralarında tedavi gördüğünü aktaran Avcu, "Klinik çalışmalar, tuz mağaralarında öngörülen miktarda tamamlanan bir dizi tedaviden sonra hastaların nefes alamamasının azaldığını, hapşırma, öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi belirtilerin iyileştiğini ortaya koydu. Tıbbi ilaç kullanımının önemli ölçüde azaldığı ve tedavinin her yaş için uygun olduğu saptandı." değerlendirmesinde bulundu.

Avcu, tuz mağarası tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:33
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  2. Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Avcu
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  10. Kanada
  11. Rusya
  12. Macaristan
  13. Romanya
  14. Polonya
  15. Avusturya
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