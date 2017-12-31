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Bu telefonları kullananlara kötü haber! WhatsApp desteğini...

WhatsApp, eski model cihazlardaki desteğini bu gece itibarıyla kaldıracak.

31 Aralık 2017 Pazar 11:13
Bu telefonları kullananlara kötü haber! WhatsApp desteğini...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçen yıl uygulamanın bazı özelliklerini desteklemeyen ve WhatsApp’ın gelişimini yavaşlatan platformlardan desteğini çekeceğini açıkladı.
WhatsApp, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren BlackBerry OS ve BlackBerry 10 işletim sistemine sahip BlackBerry modellerine destek vermeyecek.

WhatsApp, platformlar için sadece güncelleme desteğini kesecek ve yeni özelliklerini sunmayacak. Ancak WhatsApp BlackBerry OS'te çalışmaya devam edecek.

31 Ocak 2017 tarihinde ise Windows Phone 8.0 için WhatsApp desteği kaldırılacak.

Ayrıca 2018 yılında ise Nokia S40 ve Android 2.3.7 sürümlerinden de güncelleme desteği kesilecek.

iPhone 3GS/iOS 6, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar ve Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar da devre dışı kalacak.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:13
  1. WhatsApp
  2. BlackBerry OS
  3. BlackBerry 10 işletim sistemi
  4. Windows Phone 8.0
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