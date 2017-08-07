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Bu tedavi kanseri yok edecek

Kanserli hastalara ümit olacak tedavi. Dünyadaki 6 merkezden biri Cerrahpaşa’da hizmet veriyor. Bu laboratuvarda hazırlanan ilaçla gerçekleştirilen akıllı molekül tedavisi nadir görülen tümörleri 4.5 yıl durdurmayı başardı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 05:55
Bu tedavi kanseri yok edecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü'nde kurulan laboratuvarda hazırlanan "kişiye özel" akıllı molekül içeren özel ilaçlar, nadir görülen kanser türlerinde umut oldu. 1 milyon TL bütçe ile 2010'da faaliyete geçen atom laboratuvarında Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Levent Kabasakal ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Radyofarmasist Yrd. Doç. Dr. Meltem Ocak görev alıyor.

Laboratuvarda şimdiye kadar 500 hastaya bin 500'ün üzerinde atom tedavisi yapıldı. Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Levent Kabasakal, "5 yıl boyunca takip ettiğimiz 225 hastamızda gördük ki bu tedavi hastalığın ilerlemesini 4.5 yıl durduruyor. Diğer ilaçlar ile bu süre yaklaşık 1 yıldır. Bilim insanlarının da dikkatini çeken çalışmayı Avrupa Tıp Kongresi'nde sunduk" diye konuştu.

Cerrahi olarak tedavi edilemeyen hastalara akıllı moleküllerle atom tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Kabasakal, "Akıllı moleküller vücuda girdikten sonra kanser hücrelerini tanıyıp bulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hastaya hiçbir zararı yoktur. Bu moleküller laboratuvarda Lu-177 denilen radyoaktif bir madde ile işaretlenerek atom tedavisi uygulamak için kullanılırlar. Ancak bu ilaç ticari olarak satılmaz ve uygulanan hastanede laboratuvarda üretilir. Bunu kullanabilen dünyada 6. merkez durumundayız" dedi.


Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 05:55
  1. akıllı molekül tedavisi
  2. kansere karşı önlemler
  3. kanser tedavisi
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