Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu sütün damlası 7 lira

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:28
Bu sütün damlası 7 lira

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu’da bal üretiminin yanında arı sütüne de yönelme başladığını belirtti. Çiftçi, üretimi zor ve zahmetli olmasına rağmen fiyatı yüksek olduğu için üreticilerin arı sütü üretimine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Arı sütünün kilogram fiyatının yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Arı sütünün gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor” dedi.

KESİNLİKLE GÜNEŞ GÖRMEMESİ GEREKİYOR

 Arı sütünün 10 gramlık tüpler halinde güneş görmeyecek nitelikte buzdolabında saklanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, “Arı sütünün kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor. Güneş gördüğü takdirde bozulur ve ondan sonra bir faydası olmaz” uyarısında bulundu.

MARKET KÖŞELERİNDE SATILANLAR ARI SÜTÜ DEĞİL

 Piyasada arı sütü adı altında satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çiftçi, “Arı sütü sağlığa oldukça yararlı bir ürün ancak fiyatı pahalı. Marketlerde ve market köşelerinde arı sütü adı altında satılanlarda gerçek arı sütü değil. Vatandaşlarımız uyanık olsun” diye konuştu.

 İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslâm'ı doğru öğrenip, hurafeleri tarihin çöp sepetine atmalıyız!
    1. İslâm'ı doğru öğrenip, hurafeleri..
    2. 2017’de internet kullanımı rekor kırdı..
    3. Eşi benzeri yok… Her baktığında..
    4. Bursa’da yılbaşı öncesi terör örgütü..
    5. Peki... Biz Müslüman değil miyiz?
    6. Yılmaz Vural ilk açıkladı: Onu çok..
    7. Bursa’da yılbaşı öncesi terör örgütü..
    8. Donald Trump'tan İran'daki..
    9. Enerji iş birliği tamam, sırada..
    10. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    11. Mehmet Ekici'ye sürpriz talip!
    12. Yıldız futbolcu camiye saldırdı
    13. Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a..
    14. Amerika'da hamile kadın markette doğum..
    15. Türk işadamları Katar seferine..
    16. Bu görüntü Ardahan'da çekildi!
    17. Bu sütün damlası 7 lira
    18. ‘Mesleki eğitim’e destek
    19. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma nedeni!
    20. İlber Ortaylı: Bunu diyen geri zekalıdır
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!