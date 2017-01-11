Bu şüphe araştırılıyor… Gaziantep saldırganı ile ilgili korkunç şüphe!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne silah sesleri... Saat 15.20 sularında ateş açıp içeriye girmeye çalışan saldırgan 1 polis memurunu yaraladı, ardından çatışmada vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları 1 teröristin kaçtığını iddia etti, bölgede geniş çaplı operasyon düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetti. Geçen mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 polis memuru şehit olmuştu.

Saat 15.20’de İncilipınar Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü önüne gelen saldırgan silahla ateş ederek Emniyet Müdürlüğü’ne girmek istedi. Bu sırada Emniyet Müdürlüğü girişinin yaklaşık 50 metre önündeki kontrol noktasında görev yapan polisler anında ateş açarak karşılık verdi. Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından 1 saldırgan öldürüldü. Çatışma sırasında hafif yaralanan yaralanan 1 polis de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile resmi, sivil ve özel harekatçı sevk edildi. Polisler, bölgedeki sivilleri uzaklaştırıp Emniyet Müdürlüğü çevresindeki tüm yolları yaya ve araç ulaşımına kapattı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: 1 POLİS HAFİF YARALI

Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

AKLİ DENGESİ BOZUK İDDİASI

DHA'nın geçtiği habere göre saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi. Emniyet kaynakları, ateş açınca polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığını kaydetti. Terör örgütlerinin özellikle kullanmış olabileceği şüphesi araştırılıyor.

TERÖR BAĞI ARAŞTIRILIYOR

Saldırganın yanında bulunan ve 1 polisi yaraladığı tabancanın yapılan incelemesinde ise 7.65 milimetre kuru sıkıdan çevrilme olduğu belirlendi. Polisin araştırmasında kimliği açıklanmayan saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu da belirlenirken, terör örgütleri tarafından kullanılma ihtimali de gündeme geldi. Terör ve istihbarat birimleri, etkisiz hale getirilen saldırganın çevresi ve irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı ve terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırmaya başladı. Saldırıda ikinci bir teröristin olduğu, çevredeki iş merkezlerine kaçtığı ifadeleri üzerine yapılan araştırmalarda sonuç alınamadı. Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Bu arada saldırıya ilişkin Gaziantep Valiliği’nin önümüzdeki saatlerde yeni ve detaylı bir açıklama yapacağı da öğrenildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEDİ

Öldürülen saldırganın üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı olay yerine sinyal kesici jammer getirildi. Üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı da bomba imha uzmanları çalışma yürüttü.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ANONSLARI

Bu arada saldırı sonrası polis telsizlerinden, saldırganlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 2 araç plakası anons edilerek, bomba yüklü olabileceği uyarısı yapıldı. Anonslarda polislerin kendi can güvenliklerini sağlayarak, bomba yüklü olabileceği değerlendirilen araçların titizlikle takip etmesi istendi.

EK ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Geçen yıl 1 Mayıs günü bomba yüklü araçla yapılan 3 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından Emniyet Müdürlüğü çevresinde ek önlemler de alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü arasında yol olarak kullanılan bölge trafiğe kapatıldı ve bu yolun iki bölgesine kontrol noktası oluşturuldu.

Emniyet Müdürlüğü çevresine beton bloklar örülürken, oluşturulan kontrol noktalarında da binaya gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten içeri alınıyordu. Bugünkü saldırı da Emniyet Müdürlüğü’ne Göç İdaresi ve Vergi Dairesi Başkanlığı binasının da bulunduğu alandaki girişinde meydana geldi.