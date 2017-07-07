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Bu suda 5 dakika durabilene ödül var

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki restoranların bulunduğu Yakapark'taki işletmeciler, soğuk suda 5 dakika kalana içecek, 15 dakika durana yemek ikram ediyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 18:57
Bu suda 5 dakika durabilene ödül var

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki restoranların bulunduğu Yakapark'taki işletmeciler, soğuk suda 5 dakika durana içecek ikram ediyor.

Yakapark, soğuk suyuyla sıcakların yaşandığı bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İşletmeciler, bölgeye daha fazla turist çekmek ve onları eğlendirmek için eriyen kar suyuyla soğuyan havuza girenlere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İşletmeciler soğuk suda 5 dakika kalana içecek, 15 dakika durana yemek ikram ediyor.

Suyun, Akdağlar'dan kar sularının erimesiyle mahalleye ulaştığını anlatan Güzel, bu şekilde soğuk suyun havuza ulaştığını bildirdi.

Bursa'dan tatile gelen Enes Şener, çok soğuk suda 5 dakika durmanın imkansız gibi göründüğünü kaydetti.

Serinlemek için Fethiye'den gelen Erhan Kazak ise soğuk suya girer girmez çıktığını dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 18:57
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