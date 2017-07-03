Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu soruyu cevaplayanların hepsi yandı

TBMM’de rutin güvenlik önlemlerini alacak, ayrıca 15 Temmuz benzeri bir saldırı anında Meclis’i savunacak polisleri belirlemek için özel bir komisyon kuruldu. Aday polislere yöneltilen “Meclis’te kimi tanıyorsun?” sorusuna isimle yanıt verenler “eksi” aldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:47
Bu soruyu cevaplayanların hepsi yandı

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesinde bombalı saldırıların hedefi olan TBMM , bir yandan fiziki yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da olası bir saldırı karşısında Meclis’i koruyacak polis ekibini yenilemek için harekete geçti.

Yeni dönemde çalışacak güvenlik ekibini gençleştirmeyi de hedefleyen Meclis özel bir sınav yaptı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Meclis için uygun gördüğü polislerden oluşan isimler, önce illerinde yapılan görüşmelerle ön elemeye tabi tutuldu. Sonra da TBMM Emniyet Müdürü ve iki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı ile bir psikologdan oluşan komisyon tarafından tek tek mülakata alındı.

BOYLAR EN AZ 1.75

Öncelikle Meclis’e alınacak polislerde belli mesleki kriterlerin yanı sıra en az 1.75 boy koşulu arandı. Meclis’te askerlerin yerine törensel nöbetleri de üstlenen polisin böylece görsel olarak da yeterli olması sağlanacak. İstihbarat raporları temiz olan, FETÖ ile bağlantı kuşkusu bulunmadığı düşünülen isimler mülakata alındı. İstihbarat raporları doğrultusunda oluşturulan son liste ile mülakata alınan polislere ayrıntılı sorular yöneltildi. Nereli oldukları, aileleri, eğitimleri soruldu.

Sürekli milletvekilleriyle çalışacakları ve zaman zaman ana giriş kapıları başta olmak üzere birçok noktada daha çok da ziyaretçileri yüzünden karşı karşıya gelecekleri için, polislerin sakin bir şekilde sorun çözme yetenekleri gözlendi.

Bu tür durumlarda sorunların krize dönüşmesini önleyebilecek yapıda ve kriz çözebilecek, diyalog kurabilecek yetenekte olup olmadıkları araştırıldı. Bunlar artı puan olarak kaydedildi.

CEVAP VEREN YANDI

Komisyon Meclis’te görev yapacak polislerin hem bir siyasi hareketle bağlantısız olmaları için, hem de “torpil” ile hareket etmeleri durumunda sorun yaratacak olmaları nedeniyle adayların siyasi bağlantısını sorguladı. Bunun için de, “Meclis’te tanıdığın var mı, kimi tanıyorsun” sorusu yöneltildi. Ayrıca, memleketinin milletvekilleri ya da belediye başkanlarını tanıyıp tanımadıkları soruldu. Bu sorulara uzun cevaplar veren, sorulan kişileri yakından tanıdığını ifade edenlerin isimlerinin karşısına “eksi” işareti konuldu.

BAKANLIK KARAR VERECEK

Meclis’teki görüşmelerden sonra listeler, değerlendirmelerle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. Hem bu puanlama sonuçları hem de derinlemesine yapılacak güvenlik ve istihbarat çalışmasından sonra Meclis’e alınacak polisler İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:47
  1. TBMM polisi
  2. meclis polisi
  3. mülakat soruları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    1. 2. darbe girişimi! Terör örgütleri..
    2. Çin'den önemli açıklama: Rusya ile..
    3. Öldürülen teröristin yüzüne bakakaldı!
    4. Siri'nin son sözleri!
    5. ABD şokta! İki eyalette hayat..
    6. Yatalak hastanın feci ölümü
    7. Binalarda yeni dönem!
    8. Terör örgütü YPG, Afrin'e silah yığıyor!
    9. Van ve Hakkari'den peş peşe acı haberler
    10. Lucescu Galatasaray'ın transferlerini..
    11. Kınalıada bir yıl sonra denize kavuştu
    12. Adıyaman’da at eti satan restoran..
    13. Karadenizli balığı kafeslerden..
    14. Bu soruyu cevaplayanların hepsi yandı
    15. Kudüs'te gerginlik: 35 kişi yaralandı
    16. Stüdyo dairede indirim fırsatı
    17. Sosa: Geri dönmek istiyorum
    18. Hindistan'da kadınlara asitli saldırı
    19. Ayaklardaki şişlikler neden oluşur?
    20. 2 Suudi Arabistan askeri daha öldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!