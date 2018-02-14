Müslümanların öz yurtlarında parya muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde vesayet odakları tarafından zindanlara atılan mazlumların serbest bırakılması için “Bu son 28 Şubat olsun” ana temasıyla kampanyalar düzenleyen Mazlum-Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan Akit’e konuştu. Bugün Bolu, Diyarbakır, Sivas ve Batman’da basın açıklamaları yapacaklarını söyleyen Beyhan, tüm vatandaşları destek için davet etti. “28 Şubat brifingli yargı kararları ve FETÖ kumpasları neticesinde yüzlerce gencimiz 20 yılı aşkındır cezaevlerinde sürünüyor. Bu ülkede en adi suçları işleyenler bile bu kadar uzun süre hapis yatmıyor. 28 Şubat mağdurlarının dramı son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

AKİT: Bu son 28 Şubat olsun temasıyla geniş çaplı bir kampanya başlattınız. Mağdurların serbest bırakılmasını istiyorsunuz. Bunu sizden dinleyebilir miyiz?

BEYHAN: 28 Şubat brifingli yargı kararları ve FETÖ kumpasları neticesinde bugün yüzlerce gencimiz 20 yılı aşkındır cezaevlerinde sürünüyor. Brifingli yargı tarafından müebbet hapis cezasına mahkum ettiler.

28 Şubat darbesinin bileşenlerinden “PDY/ FETÖ”cüler açılan alanları doldurdular. 28 Şubat’ın açtığı boşlukları dolduran ve ondan beslenen Paralel Devlet Yapılanmasının darbe girişimi neticesinde oluşan tahribat toplumun her kesimine mağdur etti.

AKİT: Tarihe hukuk skandalı olarak geçecek yargılamalar da oldu değil mi?

BEYHAN: Başta Sivas mağdurları olmak üzere 28 Şubat döneminde mahkum edilen mahpuslar; gerek soruşturma sırasında, gerekse mahkeme sürecinde ve gerekse de temyiz aşamasında hukukun ilkelerinin göz ardı edildiği bir gerçektir.

AKİT: Her Çarşamba açıklamalar yapıyorsunuz değil mi?

BEYHAN: 28 Şubat gününe kadar her hafta çarşamba günleri yaptığımız açıklamalardan beklediğimiz netice şudur: Öncelikle o dönemi yaşayan yetişkinlerin hafızasını yenilemek sonra da o günlerden habersiz olan genç neslin dikkatini çekmek.

MAĞDURLARSERBEST BIRAKILSIN

AKİT: Bu son 28 Şubat olsun mottosu da oldukça ilginç. Meseleyi tam özetleyen türden olmuş..

BEYHAN: Bir diğer önemli talebimiz de 28 Şubat brifingli hukuksuz yargı kararlarının iptal edilmesi ve bu insanların serbest bırakılmasıdır.

Bu ülkede en adi ve en ağır suçları işleyenlerin dahi bu kadar hapis yattıklarını sanmıyorum. Yetkililer zamanında yapılan bu yanlışa artık son vermelidirler.

AKİT: İnsan hakları konusunda geniş çaplı faaliyetlerde bulunan bir derneğin başındasınız. 28 Şubat sürecinde yaşanan insan hakları ihlallerini kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

BEYHAN: 28 Şubatta hükümete el çektirildi. 8 yıllık zorunlu eğitim ile İmam Hatiplerin orta kısmı ve Kur’an kurslarının kapısına kilit vuruldu.

İmam Hatip ve meslek liselerinin üniversiteye girişini engellemek için katsayı uygulandı. Kamusal alanın çemberini alabildiğine genişletip sadece memurlar değil vatandaş da ciddi şekilde mağdur edildi.

Hastanelerde başörtülü hastalar dahi tedavi edilmedi.