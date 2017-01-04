Bu sokağa girenler şaşkına dönüyor

Görenleri şaşkına çeviren sokaktan vatandaşlar memnun, Yıllar önce belediyenin planladığı sokağa iki bina yapıldı.
Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın altının açılması ile hizmete sunuldu.
Görenleri şaşkına çeviren sokaktan vatandaşlar memnun, Yıllar önce belediyenin planladığı sokağa iki bina yapıldı.
Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın altının açılması ile hizmete sunuldu.
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