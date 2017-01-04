Bu sokağa girenler şaşkına dönüyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın altından sokak geçiyor.

Bu sokağa girenler şaşkına dönüyor
Eklenme: 04 Ocak 2017, 19:24
Bu haber 952 kez okundu

Görenleri şaşkına çeviren sokaktan vatandaşlar memnun, Yıllar önce belediyenin planladığı sokağa iki bina yapıldı. 

Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın altının açılması ile hizmete sunuldu.  

 
Etiketlersamsun çıkmaz sokakilginç sokak
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.