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'Bu sitelerde ne para götürüyorlar' dedi, oturduğu site yönetimi davayı açtı

Hakan Ural'a, yorumcu olarak katıldığı bir TV programında, "Bu sitelerde ne para götürüyorlar. Çatır çutur para topluyorlar, indiriyorlar." ifadelerini kullandıktan sonra, oturduğu sitenin yönetimi tarafından dava açıldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:55
'Bu sitelerde ne para götürüyorlar' dedi, oturduğu site yönetimi davayı açtı

İstanbul, Maslak’ta işletme kooperatifi olarak yönetilen bir sitede oturduğu dönemdeki site kurallarını eleştirerek, yöneticileri haksız kazanç elde etmekle suçlayan Hakan Ural mahkemelik oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, bir televizyon programda yorumculuk yapan Ural, site yönetiminin sırf sakinlerden para toplamak ve taciz etmek amacıyla hukuka keyfi kurallar düzenlediğini ileri sürmüş, hayvan besleyenlerden para toplayabilmek için dava açtıklarını iddia etmişti. Ödeme yapıldığı takdirde davaların geri çekildiğini belirten Hakan Ural, yönetimin yanlış park eden araçlara ceza kesip kitlediğini aktarmıştı.

Ural, “Bu sitelerde ne para götürüyorlar. Çatır çutur para topluyorlar”, “İndiriyorlar”, “Parayı verince köpeğin peşine düşmediler” gibi iddialarda da bulunmuştu. Site yöneticileri iddialar üzerine avukat Beyza Sındıraç aracılığıyla Hakan Ural hakkında tazminat davası açtı. Yöneticiler dilekçelerinde, kendilerini “hayvan düşmanı” gibi gösteren Hakan Ural’ın site sakinlerini kışkırttığı, birçok hakaret içeren telefonlar aldıklarını belirtti.

‘MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞ YAPSIN’

Site yöneticileri, “düzeni sağlamak için yapmış oldukları uygulamaların yolsuzluk gibi gösterildiğini ve hakaret dolu iftiralarda bulunulduğunu” belirtti. Yöneticiler, Hakan Ural’ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi. Site yöneticilerinin, Ural’ın tazminat miktarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlaması durumunda davadan feragat edecekleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:55
  1. Hakan Ural
  2. İstanbul

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