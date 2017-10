"Bu sinsi plana verilecek en güzel cevap..."

“Kardeşlik ve beraberliğe” vurgu yapan Sevim, “Milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini, hiçbir emperyalist kuşatmaya geçit vermeyeceğini bütün dünyaya haykırmıştır ”dedi.



“İNADINA KARDEŞLİK, İNADINA BİRLİK VE BERABERLİK”



Bugün 94'ncü yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, aziz milletimizin canları pahasına ortaya koyduğu büyük fedakârlıkların sonucudur diyen İl Başkanı Abdullah Sevim, “Aziz vatanımızın kuruluşunun temellerinin atıldığı yıllar zorluk, yokluk ve sabrın sınırlarının zorlandığı dönemlerdi. ‘Bu yüce millet en zor zamanlarda bile tarih yazmış, olmaz denileni başarmıştır. Hiçbir zamanemperyalist güçlere boyun eğmemiştir. Esaret ve dayatmayı reddetmiştir.’ Bu ülkenin evlatlarıTürk – Kürt,Laz, Çerkez, Alevi-Sünni demeden omuz omuza mücadele vermiştir. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bugünlerde acilen bu öze dönmemiz gerekmektedir.Milletimizi, ülkemizi dört koldan sarmaya çalışan haçlı zihniyeti ve ortaklarına asla geçit vermeyecektir. Bu sinsi ve alçak plana karşı verilecek en güzel cevap, ‘inadına kardeşlik’, ‘inadına birlik ve beraberlik’ olacaktır” dedi.



TÜRK MİLLETİNİ TARİHİ ŞANLI ZAFERLERLE DOLUDUR



"Türk milletinin şanlı tarihinin bu gerçeğin eşsiz örnekleriyle dolu olduğunu" belirten Sevim, "İstiklal Savaşı’nda yeterli topumuz, tüfeğimiz hatta ekmeğimiz yoktu. Ama milletimizin sarsılmaz bir imanı vardı. Bu inanç sayesindedir ki, bütün imkânsızlıklara rağmen adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kurtuluş destanı gerçekleşti. Milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini, hiçbir emperyalist kuşatmaya geçit vermeyeceğini bütün dünyaya haykırmıştır” ifadelerini kullandı.



İNANÇ VARSA HER ŞEY VARDIR!



Suni gündemlerden bir an önce vazgeçip, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kuracak çalışmalar yapmamız gerekmektedir ifadelerini kullanan Sevim, “Milli Mücadele yıllarında imkânsızlıklara rağmen nasıl bir destan yazıldıysa, şimdi de aynı ruh kökünden beslenip aynı destanı yazmaya talip olmalıyız. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olarak en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü istiklal mücadelesini zaferle neticelendiren bir milletiz. Bir kez daha Bu ülkeyi canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.