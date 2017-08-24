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Bu seminerden önce bayram temizliği yapmayın

Temizlik, hem evlerimiz hem de kişisel sağlığımız için olmazsa olmazlarımızın başında geliyor, ancak her biri kimyasal maddelerden oluşan temizlik malzemelerini doğru kullanmayı biliyor muyuz? Kağıthane Belediyesi konuyla ilgili toplumdaki bilinci arttırmak adına bir seminer düzenliyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
Bu seminerden önce bayram temizliği yapmayın

Son yıllarda ülkemizde temizlik malzemelerinin sebep olduğu ölüm haberleri sıkça karşımıza çıkmaya devam ederken, Kağıthane Belediyesi bu konuyla ilgili farkındalık üretmek amacıyla bir seminer gerçekleştirecek.  Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek olan seminere konuşmacı olarak katılacak olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ile İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. İsmail Boz vatandaşlara temizlik sırasında nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Kullanılan temizlik malzemelerinin üzerinde yazan uyarıların nasıl yorumlanması ve ne anlama geldiğiyle ilgili olarak bilgiler aktaracak olan konuşmacılar malzemelerde yanlış etiketlerin nasıl olduğu, oda parfümü gibi sıkça kullanılan ve herhangi bir tehdit olarak algılanmayan ürünlerin ne gibi tehlikeler yaratabileceği gibi farklı bir çok konuya da değinecek.

2015 yılında yapılan araştırmalara göre dünyada yılda 16 bin çocuğun renkli kapsül deterjanları şeker sanarak yemelerinden dolayı zehirlendikleri belirtilirken seminerde özellikle evimizdeki küçük çocuklarımız için almamız gereken önlemler de sıralanacak.  

Katılımın ücretsiz olacağı seminer yarın (24 Ağustos Perşembe) saat 10:30’da Kağıthane Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
  1. Kağıthane Belediyesi
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