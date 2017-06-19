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Bu şehirde her gün iki ayrı ezan okunuyor, iki iftar açılıyor

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'da, vatandaşlar arasındaki mezhep farkından dolayı ramazan ayı boyunca her gün iki kez iftar açılıyor.Kaynak: Bu şehirde her gün iki ezan okunuyor, iki iftar açılıyor

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:44
Bu şehirde her gün iki ayrı ezan okunuyor, iki iftar açılıyor

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'da, vatandaşlar arasındaki mezhep farkından dolayı ramazan ayı boyunca her gün iki kez iftar açılıyor.

Nüfusunun bir kısmı Caferi, diğer kısmı Sünni mezhebinden olan Iğdır'da, mezhep farkları sebebiyle farklı iki ezan okunması, kentteki iftar açma zamanlarını da değiştiriyor.

Kentte Sünni mezhebine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca zamanı belirlenen akşam ezanı, Caferi mezhebi inanışına göre ise yerleşim biriminde güneşin batıp kızıllığının kaybolmasıyla okunuyor.

İl merkezi, ilçe ve köylerde de aynı manzaranın yaşandığı Iğdır'da, durum böyle olunca iftar vaktinde 8 dakika arayla iki defa ezan okunuyor.

Sünni mezhebine mensup olan vatandaşların ezanın okunmasıyla oruçlarını açıp yemeğe başlamalarının ardından Caferi mezhebinin ezanı okunuyor.

Bu durumun herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı Iğdır'da bazen Sünniler, bazen ise Caferiler diğer mezhep mensubuna uyarak iftar açabiliyor.

"Dakika farkından başka hiç bir ayrım yok"

Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okunan iki ezan arasında dakika farkından başka hiç bir ayrım bulunmadığını söyledi.

Sünni camilerinde okunan ezanın Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı incelemelere göre belirlendiğini anımsatan Kulaz, "Her iki ezanın da muhtevası aynıdır. İki ezan da olsa davet birdir, davet namazdır, oruçtur, imsaktır, Allah'ın emrine uymaktır. Gönül arzu ederdi ki birlik ve beraberlik içerisinde tek ezanla iftar açalım ama Caferi kardeşlerimizin kendi inançlarına riayet etmeleri de güzeldir. Çünkü burada bir toplum olarak yaşıyoruz, bu toplumun birlik ve beraberliğini sağlamak da öncelikle din adamlarının işidir." dedi

"Iğdır, ülkeye örnek olacak bir şehir"

Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Behlül Salmanlı da Caferi inanışına göre akşam vaktinin, güneşin batmasından sonraki kızıllığın çekilmesiyle başladığını anlatarak, güneşin batmasıyla kızıllığın çekilmesi arasında 7 veya 8 dakika bir fark bulunduğunu söyledi.

Alınacak ortak bir kararla bu tür farklılıkların ortadan kalkacağını anlatan Salmanlı, "Aradaki tek fark güneşin batmasıyla kızıllığın çekilmesi arasındaki zamandır. Iğdır'da iki toplum yaşamaktadır ama bütün ülkeye örnek olarak yaşayan, iki farklı inanca sahip olmasına rağmen hiçbir zaman arasında tartışma, niza oluşmayan bir toplum. Huzur ve barış içerisinde yaşanıyor, herkes birbirinin inancına saygı duyuyor." diye konuştu. AA

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:44
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