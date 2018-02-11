Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu sefer kurtuluşu yok! İşte o rapor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi.

11 Şubat 2018 Pazar 17:50
Bu sefer kurtuluşu yok! İşte o rapor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi. Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi.

Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez'. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu.

KADINLARIN BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMASI ÇOK HOŞ

Yayında Nur Suresi'ndeki söz konusu ayetle ilgili çarpıtma yorumlarını sürdüren Oktar, bir izleyicinin "Bayanların bacak bacak üstüne atmaları iyi bir şey değil bence, hocamıza karşı hatalı bir tavır gibi görüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler." mesajı üzerine, "Yok, bayağı yakışıyor bacak bacak üstüne atmak. Görünümü de çok estetik oluyor, çok hoş. Beylere yakışmıyor, benim kendi kanaatim ama kadın için nefis bir oturuş şekli. Çok güzel, çok estetik, kibar bir oturuş şekli." dedi. Bu sırada Oktar'ın sözlerini desteklercesine ekrana stüdyoda bacak bacak üstüne atmış, mini etekli genç kızların görüntüleri getirildi.

MEHDİLİK İDDİALARI

Program, bu sözlerin ardından İngiliz derin devleti içerikli bir video ve Oktar'ın Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürdüğü ayetlerle ilgili açıklamaları ile devam etti. Programda ayrıca saat 00.54'te başlayan müzikle, mini etekli genç kızların dans ettikleri, özellikle bir genç kızın Oktar'a yakın mesafeden dans ettiği de görüldü. Bu dansın ardından Oktar, Nur Suresi'nin örtünmeyle ilgili ayeti hakkındaki yorumlarını sürdürdü.

Oktar yayında Kuran-ı Kerim ve İncil'in benzer hükümlerinin olduğunu, bunların Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürerek, Bediüzzaman Said Nursi'nin kerametlerinden örnekler verdi. Program, Mehdi hakkında, münafıklık hakkında ve Darwinizm eleştirisi içeren videoların yayınlanmasıyla sonlandırıldı.

DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR EDİYOR

Raporda, bir ayet yorumlanırken konuşmaların arasına müzik parçalarının, aşırı dekolte giyimli kadınlar ile erkeklerin oynamasının girmesinin, bunun bir eğlence programı gibi bir arada sunulmasının dini değerlerine bağlı insanları rencide edebileceği hususunun göz ardı edildiği tespiti yapılırken, Oktar'ın Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetleriyle ilgili yorumlarının da izleyicinin dikkatini çekmek çabasından kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, "Dini değerlerin yüksek reyting elde etmek kaygısı gözetilerek istismar edildiği" değerlendirmesi yapıldı.

Üst Kurul, 6 Şubat'taki toplantısında rapora konu olan bu yayından dolayı A9 kanalına "toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden" yayınları dolayısıyla 5 kez program durdurma ile en üst düzey olan yüzde 5 oranında idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:50
  1. Adnan Oktar
  2. RTÜK
  3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpek eti yasaklandı, karara uymuyorlar!
    1. Köpek eti yasaklandı, karara uymuyorlar!
    2. Fareler gibi saklanıyorlar
    3. Yılmaz Vural'a büyük şok! İlk maçında...
    4. Yemin edip cepheye koştular.....
    5. ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu! 300..
    6. ABD çıldıracak! Flaş S-400 açıklaması
    7. Bu sefer kurtuluşu yok! İşte o rapor
    8. Şehit babası: İtlere inat ağlamayacağım!
    9. Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı
    10. Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O..
    11. Dokuzu da yan yana defnedildi
    12. Dejavu hissi kimlerde sıklıkla görülür?
    13. 9 askerimizin şehit düştüğü saldırının..
    14. Çadlı öğrenciler geleneksel..
    15. Teröristbaşı Öcalan'a selam yolladılar!
    16. Türkiye'den ABD'ye tarihi rest:..
    17. Vatandaş ihbar etti, polis paketledi
    18. Bu solak müzisyen bozuntuları..
    19. Yakalanan YPG'li teröristler itiraf etti
    20. 2006-2007 sezonu efsane Milan kadrosu..
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'