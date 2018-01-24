Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!

Avrupa’nın farklı ülkelerinde terör estiren YPG destekçileri, bugün de Güney Kıbrıs’ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  1. Kıbrıs
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BDDK'dan 'otomatik ödeme' açıklaması
    1. BDDK'dan 'otomatik ödeme' açıklaması
    2. Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    3. Japonya'da deprem!
    4. Türk askerleri YPG mevzilerini ele..
    5. O ülkenin liderinden skandal çıkış!..
    6. Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!
    7. Afrin'deki sivil görünümlü kadın..
    8. Mezarlar tek tek taşınıyor!
    9. Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile..
    10. Rus turistlerden Türkiye'de rekor..
    11. Konyaspor’dan Fikret Orman’a destek
    12. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi
    13. Mustafa Destici: Afrin'den sonra orası..
    14. Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta..
    15. Banka göndermeyi unuttu, vatandaş..
    16. Türkiye'den Yunanistan'a uyarı!..
    17. Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni..
    18. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan..
    19. Mustafa Destici'den Zeytin Dalı için..
    20. Mehmetçik'e 8 kurban!
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz