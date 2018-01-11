Bu sefer doktorlar greve başladı...

Nijerya Tıp Birliği (NMA) tarafından yapılan açıklamada, iki doktorun fidye için kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması sonrası süresiz grev kararı alındığı bildirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde başlayan grev sonrası tüm özel ve kamu hastanelerinde hasta kabulü durduruldu.

Sağlık çalışanları ve doktorlar, ülkede fidye için kaçırma olaylarının sıklıkla yaşandığını ifade ederek, buna karşı hükümetin önlem alması çağrısı yaptı.

NMA sözcüsü Dr. Effiong Mkpanam, "Güvenlik nedeniyle hasta bakımı için eyalet içinde ya da dışında seyahat edemiyoruz. Hastahaneler dışında hastalarımızın muayenesini yapamıyoruz. Yetkililer güvenlik önlemini arttırmalı." dedi.

Ülkede bir hafta içerisinde iki doktor kimliği belirsiz kişilerce kaçırılırken, son bir sene içerisinde sadece Cross River eyaletinde 9 doktor fidye için kaçırıldı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.