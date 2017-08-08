Bu savaş suçu! Yok etme planı devreye sokuluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail içerisinde Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin ve bu bölgelerde yaşayan Filistinlilerin vatandaşlıklarının Filistin yönetimine transfer edilmesi teklifine tepki yağdı. Netanyahu’nun teklifi aynı zamanda İsrail’e Batı Şeria’daki sadece Yahudilerin yaşadığı Yahudi yerleşim yerlerini de ilhak etme izni verecek.

Knesset üyesi Yusuf Jabareen öne sürülen zorunlu transfer teklifinin "savaş suçu" olduğunu söyledi. İsrail vatandaşlığını taşıyan 1,7 milyon Filistinli, devlet kaynaklarına erişimlerinin kısıtlandığı onlarca yasaya tabi. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün eski müzakerecilerinden Diana Buttu "Filistinlilerden kurtulmak istiyorlar. İsrail’de yaşayan Filistinliler, İsrail’in sadece Yahudi bir devlet olmasını engelleyen demografik yapı" sözleriyle Netanyahu’nun ahlaksız planına tepki gösterdi.