Bu sabah resmen duyurdular… Saldırı başladı

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in kökünün tamamen kazınması için düğmeye basıldı. Günlerdir hazırlık yapan Ordu birlikleri, Suriye sınırındaki Rava ve El Kaim'e doğru bu Sabah saldırdı.

Kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u yaklaşık dokuz ay direndikten sonra 9 Temmuz'da kaybetmişti. Musul'un hemen ardından Türkmen ilçesi Telafer ve peşinden de Kerkük'ün batısı Havice teröristlerden temizlenmişti.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'de işgal ettiği toprakların yüzde 80'den fazlasını yitirmiş durumda.

Suriye'de de benzer bir tablo var. Fiili başkenti Rakka'yı geçen hafta kaybeden teröristler, Fırat Nehri havzasında Irak sınırına doğru sıkışmış halde. Deyr Ez Zor'un da kısa sürede geri alınması bekleniyor.