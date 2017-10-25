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Bu sabah resmen duyurdular… Saldırı başladı

Musul, Telafer ve Havice'yi birkaç ay içinde terör örgütü DAEŞ'den geri alan ordu birlikleri, Suriye sınırındaki Rava ve El Kaim'e doğru saldırıya geçti.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:14
Bu sabah resmen duyurdular… Saldırı başladı

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in kökünün tamamen kazınması için düğmeye basıldı. Günlerdir hazırlık yapan Ordu birlikleri, Suriye sınırındaki Rava ve El Kaim'e doğru bu Sabah saldırdı.

Kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u yaklaşık dokuz ay direndikten sonra 9 Temmuz'da kaybetmişti. Musul'un hemen ardından Türkmen ilçesi Telafer ve peşinden de Kerkük'ün batısı Havice teröristlerden temizlenmişti.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'de işgal ettiği toprakların yüzde 80'den fazlasını yitirmiş durumda.

Suriye'de de benzer bir tablo var. Fiili başkenti Rakka'yı geçen hafta kaybeden teröristler, Fırat Nehri havzasında Irak sınırına doğru sıkışmış halde. Deyr Ez Zor'un da kısa sürede geri alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • alaettin alaettin 10 sa önce
    BURADA OYUN FARKLIBURASI TURNKIYE
  • ÇetinÇetin11 sa önce
    Kendi evlatlarına nasıl yok etsin
  • HikmetHikmet13 sa önce
    abd IRAKI AFKANİSTAN LIBYAGIBI ORDULARI BULUNAN ÜLKELERI BIR KAÇ AY GIBI KISA SÜRELERDE. İŞKAL EDERKEN BASIT BIR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NASIL OLUYORDA YOK EDEMIYOR ???

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