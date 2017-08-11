Bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi! Çok kritik isim gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.