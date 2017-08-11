Bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi! Çok kritik isim gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 kişi arasında Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay İ.A.T’nın da olduğu ortaya çıktı. Samsun’daki evinde gözaltına alınan Yarbay İ.A.T de diğer şüpheliler gibi İzmir’e getirildi. Sorgu işlemleri devam ediyor.11 Ağustos 2017 Cuma 16:21
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.