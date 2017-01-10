Bu projeyle soğanlar elektiriğe dönüşecek!

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Suluova ilçesi Belediye Başkanı Fatih Üçok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yemekte ağırladığı gazetecilere, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden olan Amasya'da, bazı dönemlerde para etmediği için dere yataklarına dökülen kuru soğan, temeli atılan biyogaz üretim tesisinde elektriğe dönüşecek.

Soğan artık dökülmeyecek

2 hafta önce Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma tarafından 27 milyon euroluk yatırımla temeli atılan 16 MW kurulu güce sahip olacak biyogaz üretim tesisinin ilk etabının bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Üçok, "Soğan artık dökülmeyecek ve atıklar o tesiste değerlendirecek" diye konuştu.

Çevre kirliliği minimize edilecek

Bölgedeki bin 200 besi işletmesinin hayvan atığının yanı sıra, soğan, silajlık mısır ve şeker pancarı artıklarının da aynı tesiste kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüleceğini anlatan Başkan Üçok, bununla birlikte yöredeki çevre kirliliğinin de minimize edileceğini söyledi.