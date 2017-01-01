Bu projede 1 yıl kira garantisi var

AC Yapı tarafından İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi Kartal'ın merkezinde konumlandırılan proje, 44 katlı iki kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. Moment İstanbul, Yapı Kredi Bankası, İNG Bank, Garanti Bankası, Albaraka Türk ve Türkiye İŞ Bankası gibi anlaşmalı kurumlarla kişiye özel ödeme planı ile her bütçeden insanın kolayca ev sahibi olmasının önünü açıyor.



Adalar manzarası, estetik mimarisi ve sosyal donatılarıyla bölgeye değer katan Moment İstanbul’da, geniş ve ferah bir tasarıma sahip 1+1'den 5+1'e kadar uzanan çeşitte rezidance ve home office alternatifleri yer alıyor. Yüksek tavana sahip, geniş ve ferah daireleri ile ayrıcalık sunan projede dairelerin büyüklükleri ise 74,69 metrekare ile 697,91 metrekare arasında değişiyor.

Cep sinemasından, tiyatro salonuna kadar her şey düşünülmüş



Moment İstanbul projesi kapsamında; yüzme havuzlarından çocuk oyun alanlarına, 7/24 güvenlikten otoparka kadar pek çok donatıya da yer veriliyor. Projede; sauna, kapalı otopark, fitness merkezi, dinlenme alanları, açık ve kapalı yüzme havuzu gibi spor ve sosyal donatı alanları da bulunuyor. Daire sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilecekleri, 36’ncı katta yer alan ortak kullanım alanında bulunan Moment Terrace, Cep sineması, tiyatro ve toplantı salonu, müzik odası ve çocuk oyun odasından oluşan Roof Alanı ayrıca ortak kullanım alanın dikkat çekici unsurları arasında…

Home Office kullanıcıları için özel bir lobi girişi



Projenin tamamı home office kullanma özelliğine sahip olup, home officeler için özel bir lobi girişi bulunmaktadır. Ayrıca 36. Katta kullanabilecekleri ortak bir toplantı salonu da mevcuttur.

Her noktaya ulaşım kolaylığı



E-5'in ve Kartal Metrosunun yanı başında bulunan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15, Pendik Deniz Otobüsü’ne 9, Bağdat Caddesi’ne 15, Minibüs Caddesi’ne 3, Kartal Sahili’ne ise 5 dakika uzaklıkta konumlanıyor.

Heybeli Ada, Kınalı Ada ve Sedef Adası'na hakim manzarasıyla da dikkatleri üzerine çeken Moment İstanbul’da yaşam başladı.