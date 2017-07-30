Bu programı lanetliyorum! Saçma ve aptalca...

Türkiye Gezginler Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Orhan Kural'dan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'u bir araya getiren ' Dünya Güzellerim ' programa çok sert tepki geldi.

Program için 'Saçma ve aptalca bir iş' diyen Kural, 'Onların ne işi var geziyle? Hakiki gezgin en ufak detaylardan zevk alan insandır. Türkiye Gezginler Derneği Başkanı olarak o programı lanetliyorum. O insanlar ekmek bulamazken onların yaptıkları nedir?' dedi.