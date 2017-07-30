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Bu programı lanetliyorum! Saçma ve aptalca...

Prof. Dr. Orhan Kural'dan Dünya Güzellerim programına çok sert tepki geldi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:34
Bu programı lanetliyorum! Saçma ve aptalca...

Türkiye Gezginler Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Orhan Kural'dan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'u bir araya getiren ' Dünya Güzellerim ' programa çok sert tepki geldi.

Program için 'Saçma ve aptalca bir iş' diyen Kural, 'Onların ne işi var geziyle? Hakiki gezgin en ufak detaylardan zevk alan insandır. Türkiye Gezginler Derneği Başkanı olarak o programı lanetliyorum. O insanlar ekmek bulamazken onların yaptıkları nedir?' dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:34
  1. Bülent Ersoy
  2. Banu Alkan
  3. Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy
  • vatansevervatansever38 dk önce
    Pr.orhan kural,a katiliyorum..ayni sekilde lanetliyorum..
  • balalı mustafabalalı mustafa53 dk önce
    kusurabakmayın ama; çok mu aradınız ,çokmu zor da kaldınız.bir belgesel koysan ,samimi söylüyorum,bunlardan daha iyi dir.
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