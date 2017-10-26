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Bu program sayesinde dava sürecine gerek kalmayacak

Av. Kadir Kurtuluş, Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun patente ilişkin hükümlerinin tartışıldığı panelde Copyrobo’yu tanıttı.

26 Ekim 2017 Perşembe 12:59
Bu program sayesinde dava sürecine gerek kalmayacak

Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nde alınan tescilin tüm dünyada geçerli olması için ilgili ülkede tanıma davası açılması gerekiyor. Copyrobo sayesinde maddi ve manevi olarak zorluğa yol açacak bu sürece gerek kalmayacak.

Boğaziçi Üniversitesi IP Konferansı 2 gün boyunca sektörün önemli isimleri ve akademisyenleri bir araya getirdi. 

ODTÜ, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Copyrobo Kurucu Ortağı Av. Kadir Kurtuluş, Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun patente ilişkin hükümlerinin tartışıldığı panelde Copyrobo’yu tanıttı. 

Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin telif hakları çok daha kolay koruma altına alınacak. 

Yükseköğretim kurumlarındaki buluşlarda hak sahipliği için Copyrobo’nun hem Teknoloji Transfer Ofislerine, hem de akademisyen ve öğrencilere büyük kolaylık sağlayacağını belirten Kurtuluş, “Copyrobo delil üretmek ve telif haklarını koruyabilmek için şu anda dünyadaki en hızlı ve güvenilir uygulama. Elektronik servis hizmet sağlayıcılarının zaman damgasını kullanarak varlığın kanıtını yapıyoruz. Yükseköğretim kurumlarında birçok araştırmaya imza atan ve kreatif çalışmalar yürüten akademisyen ve öğrencilerin buluşlarının korunması Copyrobo ile çok daha hızlı ve kolay olacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nde alınan tescilin tüm dünyada geçerli olması için ilgili ülkede tanıma davası açılması gerekiyor. Copyrobo sayesinde maddi ve manevi olarak zorluğa yol açacak bu sürece gerek kalmayacak. Buluşlar, makaleler ve tüm kreatif çalışmalar fotoğraflanıp uygulamaya yüklendiğinde, zaman damgası kullanarak delil üretilmiş, varlığın ispatını gerçekleştirilmiş oluyor” açıklamasında bulundu.

Dünyanın en büyük teknoloji portalı TechCrunch tarafından “gelecek vadeden 3 blockchain projesi”nden biri seçilerek Disrupt SF Startup Alley’e katılmak üzere San Francisco’ya davet edilen Copyrobo, teknolojinin kalbinde Türkiye’yi temsil etti. 

Dünya çapındaki organizasyona blockchain kategorisinde yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen Copyrobo, TechCrunch tarafından showcase’e çıkarıldı. Geliştirilen Public Proof (kanıt) ve Periodic Hash Pool teknolojilerini dijital dünyanın devlerine tanıttı. Copyrobo’nun geliştirdiği teknoloji ile dijital alanda üretilen her belge, yapılan her işlem ya da kaydın yasal olarak varlığı tüm dünyada birçok mahkemede kabul edilecek şekilde kanıtlanabiliyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 12:59
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