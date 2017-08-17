Bu Porsche 1 milyonu devirdi!

Porsche, Jaguar, Mercedes vs. logolu eski spor araçları ya müzelik halde ya da krili paslı bir ahırdan çıkarken bolca gördük. Ancak karşımızdaki 911 Turbo bunlardan biraz farklı.

Kanadalı Bill MacEachern'in sahibi olduğu bu otomobil 1975 model ve bugüne kadar 725 bin mil yol yapmış. Bir diğer deyişle 1 milyon 165 bin km. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi...

Peki, Bill bu kadar yolu nasıl yapmış?



Arabayı 1976 yılının Mayıs ayında satın almış. Daha sonra Florida, Gürcistan, New England, California gibi birçok kentte yarıştan yarışa koşmuş. Kıtalar arası seyahat yani...



Araca 2008 yılında, 850 bin km'de iken bir SUV çarpmış. Sahibi buna rağmen otomobilinden vazgeçmemiş ve tamir ettirip akabinde Monterey'e 30 saatlik bir sürüş yapmış.

2012 yılında ise 1 milyon km'ye ulaşmış. Hatta Bill MacEachern, bu sebeple 911 dergisine açıklama bile yapmış.



Öte yandan MacEachern'in hala pek rahat durmadığını görmek mümkün. Küçük bir hesaplama yaptığımızda, otomobilin 1 milyonu devirdikten sonra bil her yıl 33 bin km yol yaptığı ortaya çıkıyor.

Otorehberi