Bu polislere suç duyurusu yapıldı!

Kısa bir kovalamaca sonrasında aracı Erenköy Caddesi üzerinde park halinde yakaladı. Tuncay Akarçeşme adlı şahıs ile bir arkadaşının içinde olduğu araçta bir miktar para, hassas terazi ve 2 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. Akarçeşme hakkında İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘KAÇARMIŞ GİBİ’

Akarçeşme savunmasında polisten kaçmadığını, park halindeki aracında otururken yakalandığını iddia etti. Akarçeşme’nin avukatı müvekkilinin yakalandıktan sonra karakola götürülürken gazeteciler tarafından görüntü alınması için polis tarafından mizansen bir operasyon yapıldığını, Akarçeşme’nin polisten kaçarken yakalanmış gibi gösterildiğini, dolayısıyla tutanağın gerçek dışı olduğunu savundu.

Akarçeşm’ye 10 yıl hapis 2 bin lira adli para cezası verilirken, savcılık ayrıca “uyuşturucu maddeler ele geçirildikten sonra farklı yerde medya mensuplarına görüntü verilmesinin görevli polis memurları hakkında idari ve disiplin yönünden işlem yapılmasını gerektirecek eylemler” olduğunu belirtti. Mahkeme, kararın onanması durumunda Emniyet’e yazı yazılarak bu polisler hakkında idari yönden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hürriyet