Bu paylaşım CHP'lileri çıldırttı! Mustafa Kemal ve teröristbaşı Öcalan...
Anadolu Ajans'ın foto muhabiri olduğu iddia edilen Tufan Güneş isimli şahsın Twitter hesabından yaptığı paylaşım CHP'lileri çıldırttı. Konuyla ilgili açıklama yapan AA yetkilileri böyle bir çalışanlarının olmadığını açıkladı.07 Temmuz 2017 Cuma 09:52
Tufan Güneş isimli bir kişinin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf CHP'lileri çıldırttı.
Tufan Güneş, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Teröristler sözde adalet istiyor. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz" ifadelerini kullandı. Güneş'in yaptığı paylaşım kısa sürede yayıldı.
AA'DAN YANIT GELDİ
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı da açıklama yaptı. 'AA Kurumsal' Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'da yer alan @TufanGunesAA adlı kullanıcının kurumumuzla hiçbir bağı yoktur. Kurumumuzun adını kullanan ve personelimizmiş algısı oluşturmaya çalışan bu hesap hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur." denildi.