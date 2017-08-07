Bu parmaklarınızı yapıştırırsanız...

Bant kullanarak ayağınızın üçüncü ve dördüncü parmağını yapıştırın. Bu yöntem ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bunun nedeni ise bantlanan bu iki parmak arasında kalan sinirler.

Haber7'nin haberine göre, parmaklar bantlandığında ağırlık sinirlere eşit şekilde baskı yapar, böylece ayağınızdaki ağrı giderilmiş olur.