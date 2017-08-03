'Bu paralar Ebru Gündeş'e, Bülent Ersoy'a gidiyor'

Belediye binasında bulunan Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda yapılan Meclis Toplantısında, AK Partili Meclis Üyeleri Yunus Nergiz, Ramazan Aslancan ve Emine Canik gündem dışı bir soru önergesi verdi.

2017 yılı turizm faaliyetleri kapsamında Kemer Belediyesi ve KETOB işbirliğiyle düzenlendiği ifade edilen Altın Nar Festivali bütçesine KETOB’un ne kadar katkısı olduğu ve Festivale katılan sanatçılara yapılan ödemelerin temsil ağırlama harcamaları ve tüm giderlerin ne kadar olduğu sorularak bunların basit şekilde cevaplanmaması, resmi belgelerle yazılı şekilde verilmesi talep edildi.

emer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (KETOB) Altın Nar Festivali’ne maddi katkısı ve festival harcamaları konusunda verilen önergenin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi.

Gündemde bulunan ve Belediye Başkanına 6 milyon 719 bin TL borçlanma temlik ve ipotek yetkisi verilmesi hakkındaki madde görüşmesi, Alanbucak ve Kuzdere Mahallelerinde yapılması düşünülen 2 projenin tanıtımıyla başladı. Başkan Gül, bu projelerin inşaatını belediye olarak yapacaklarını, sadece dışarıdan malzeme alınacağını belirtirken AK Partili Meclis üyeleri proje aşamasında bulunan bu yatırımların ihale aşamasında geldiğinde borçlanma yetkisinin konuşulması gerektiğini savundu.

'BAŞKA BELEDİYELER DE YAPIYOR'

Bu sırada söz alan bağımsız Belediye Meclis Üyesi Batur Işık da daha önceki borçlanma taleplerine personel maaşı ödemek gerekçesiyle talep edildiği için ret oyu verdiğini hatırlatarak, bu kez yatırım olduğu için kabul oyu vereceğini belirtti. Batur Işık, “Ama biraz önce AK Parti'nin verdiği benim de evet dediğim Altın Nar Festivalindeki gibi bir şekilde siz buna hesap vermeyecekseniz şimdiden söyleyin hayır diyeyim” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, başka belediyelerin de festival yaptıklarını belirterek “Ben üç gün festival yaptık Finike ve Kaş 7 gün yaptı. Bunun hesabı vermeme değil. Ama biliyorsunuz 3 yıldır meclise iki tane önerge geliyor, işçi maaşı, festival” sözleriyle soru önergesinin reddedilmesini açıklamaya çalıştı.

Mustafa Gül, Yunus Nergiz’in geçtiğimiz günlerde verdiği bir soru dilekçesinde, belediyenin işçilere ne kadar borcu olduğunu sorarken yanlışlıkla “İşçilerin belediyeye ne kadar borcu olduğunu” yazmasını gündeme getirdi. Bu sırada söze giren AKP'li Meclis Üyesi Yunus Nergiz, “Ben Kiriş Mahallesi'nde oturuyorum. Süpürgeci var ya feryat ediyor. Benim iki aylık maaşım duruyor siz niye benimle alay ediyorsunuz?” diye konuştu. Mustafa Gül de Nergiz’e “Bak namaz kılıyorsun yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Ben bir tane ikramiye hariç bir tane işçi maaşı alacağı olsun, ben sabaha istifa ediyorum” diye cevap verdi.

Gül, tartışmanın hemen ardından borçlanma yetkisini oylamaya geçti. Oylama sırasında kabul oyları kullanıldığı sırada meclis üyelerine seslenen Yunus Nergiz, “Bu parada 80 milyonun hakkı var. Bu salona ismi verilen Ömer Halisdemir’in hakkı var. Evet diyenler de vebal altındadır ve bu para Bülent Ersoy’a gidiyor Ebru Gündeş’e gidiyor. Ve fuzuli harcamalara gidiyor. Takdir sizin. Vicdanınızla baş başa bırakıyorum” diye konuştu.

Bu sözler üzerine, MHP’li Meclis Üyesi Cumali Afşin, “Yunus bey kendi adına konuşursan daha iyi olur” deyince Yunus Nergiz’le aralarında polemik başladı. Bu sırada Mustafa Gül, “Arkadaşımız belediyenin kapısında çok yattı otellere gönderin de dükkan kiralayayım diye. Dükkan kiralasa böyle olmayacaktı” derken Yunus Nergis “Bütün dükkanları sen almışsın” dedi. Bu sırada yaşanan gerginlikte Gül, güvenlik görevlilerinden Nergiz’in dışarı çıkarılmasını istedi. Özel güvenlik talimat üzerine Nergiz'i salondan dışarı çıkarttı. Toplantı kaldığı yerden devam etti.