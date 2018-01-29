Bu pankartı taşımamak için sahaya çıkmadılar! İlk destek bakın kimden geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan Amedspor, 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla sahaya girmemek için maça çıkmadı.

Büyük tepki toplayan Amedspor'a ilk destek ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.



SUÇLU AK PARTİ HÜKÜMETİYMİŞ



Bu olayı da AK Parti'ye bağlayan Tanrıkulu, "Hangi futbol takımının taraftarları 2.5 sezonda 41 deplasman müsabakasında Spor Güvenlik Kurulların kararları ile seyircisiz oynama cezası ile karşılaşabilir? Nefret söylemine zemin hazırlayan bu ayrımcı ve bölücü uygulama AK Parti Hükümetinin eseri." paylaşımında bulundu.





"PİŞMAN DEĞİLİZ"



Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor'un Başkanı Nurullah Edemen de, "Pişman değiliz" dedi.