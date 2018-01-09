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'Bu oyunlar iyi teknik adam yetiştiriyor!'

Sam Allardyce, Football Manager ve FIFA gibi simülasyon oyunlarının, yeni kuşak teknik direktörlerin yetişmesinde büyük pay sahibi olacağını iddia etti.

09 Ocak 2018 Salı 14:43
'Bu oyunlar iyi teknik adam yetiştiriyor!'

İngiltere Milli Takımı kariyeri çok tartışmalı bir şekilde biten ve şimdilerde boşta olan 63 yaşındaki teknik direktör Sam Allardyce; Football Manager ve FIFA gibi simülasyon oyunlarının, yeni kuşak teknik direktörlerin yetişmesinde büyük pay sahibi olacağını iddia etti.

Allardyce, bu tarz oyunların geleceğin teknik direktör adaylarını son derece iyi şekilde hazırladığını belirtirken: "Bence bu tarz oyunları oynayıp bu işe giren çocukları görmemiz çok uzun sürmeyecek. Kendi torunumu izliyorum; kendisi bu oyunların hayranı. Oyuncu alıp, satıp, taktik yapıp zirveye çıkmaya çalışıyor. Kendi belki farkında değil ama; oyun ona o yaşta başka bir yerde bulamayacağı eşsiz bir eğitim veriyor."

İsmi Fatih Terim sonrası dönemde milli takımımızla da anılan 63 yaşındaki 'Koca Sam' lakaplı teknik adam, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Crystal Palace ile yollarını ayırmasından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:43
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