Bu oyun İsrail'in sonu olacak!

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Genel Başkanı Muhammet Demirci, bugün Mescid-i Aksa’da yaşanan olay ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İsrail’in bu olay ile yıllardan beri süre gelen tapınak inşa etme hayaline fırsat oluşturmayı amaçladığını belirten Demirci, “Mescid-i Aksa’yı önce kapatmak sonra yıkmak İsrail’in hedefidir. Müslümanların bu duruma sessiz kalması ise İsrail’in en büyük kozudur. Müslümanlar, ayette belirtildiği gibi İsrail’in korkaklığını hatırlarsa İsrail bu tür eylemlere kalkışamayacaktır. İsrail, bütün gücünü Müslümanların İsrail’i güçlü sanmasından alıyor” diye konuştu.

''KATLEDİLEN GENÇLER İSRAİL VATANDAŞI MÜSLÜMANLARDIR''

İsrail’in kendi vatandaşlarını katlettiğini ifade eden Muhammet Demirci, “Bugün Mescid-i Aksa’da yaşanan katliamın bir diğer dikkat çeken yanı ise katledilen Müslüman gençlerin İsrail vatandaşı olmasıdır. Müslümanların 1948 toprakları olarak andığı Ummül Fehm şehrinden olan gençler İsrail kimliği taşımaktadırlar. İsrail’in 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında kalan Müslümanlar İsrail vatandaşıdır. Bugün (Cuma) Mescid-i Aksa’da İsrail polisi kendi vatandaşlarını katletmiştir, bu da İsrail açısından vatandaşlığın bir öneminin olmadığını, söz konusu Müslüman ise öldürülmesi gereken varlık olarak görüldüğünün açık delilidir” dedi.

''BU OYUN İSRAİL'İN SONU OLACAKTIR''

UNESCO’nun Mescid-i Aksa ile ilgili aldığı karara da değinen Demirci, “Şurası çok açıktır ki, İsrail ne yaparsa yapsın, Filistinli gençler Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı sahipsiz bırakmayacaktır. Duyarlı dünya Müslümanları da Filistinlilerin yanındadır. UNESCO’nun “Mescid-i Aksa ile Yahudiliğin bir alakası yoktur” kararı İsrail’in gözünü iyice döndürmüş ve adeta kanla oynamasına neden olmuştur. Bu oyun İsrail’in sonu olacaktır” ifadelerini kullandı.