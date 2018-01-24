Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu otomobile 250 bin lira istiyor!

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde bir esnaf piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan '31 AKP 80' plakalı otomobili için 250 bin lira istedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
Bu otomobile 250 bin lira istiyor!

Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.

'PLAKASININ DEĞERİ VAR'

Otomobilinin piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Plaka, AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplisi oldu. Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyenler de oldu. Ben de, AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İşadamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü, vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı satabilirim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
  1. Ali İhsan Yavuzatmaca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    45 bin lirayı toprağa gömdü...
    1. 45 bin lirayı toprağa gömdü...
    2. Kilis'e roketli saldırı: Çok sayıda..
    3. Hainlerden Kilis'e bir saldırı daha
    4. Bir ilk: İhbar et para kazan
    5. Karakola taciz ateşine obüslerle..
    6. Ahmedinejad'dan sürpriz hamle!
    7. Kalbine kebap şişi saplandı!
    8. F-16 pilotu bu notu paylaşıp bomba..
    9. Müslümanların evleri yakılmaya devam..
    10. Muhaysini'den Afrin açıklaması
    11. Zeytin Dalı Harekatı'nda bu silahlar..
    12. Süper Lig'e gelen 22 Real Madridli..
    13. Afrin'i görünce 40 ülke geldi...
    14. Fetullah Gülen'in yeğeni Büşray'a 7,6..
    15. İslam düşmanıydı... Müslüman oldu...
    16. Hepsi öldürüldü... Bugün açıkladılar
    17. Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda..
    18. Saldırıda 'birden fazla' ABD'li öldü
    19. Hainler temizlendi, TSK'da tarihi..
    20. İyi ve kaliteli su nasıl olmalıdır?
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!