"Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgedeki yaptığı zulmü ortadan kaldırmak"

AK Parti Zonguldak 6. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgesel barışı kalıcı hale getirmek için, daha güzel daha aydınlık yarınlar için daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Ülke kalkındıkça Zonguldak kalkınacak. Türkiye büyüdükçe Zonguldak da büyüyecek. 80 milyon vatan evladıyla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenleri kazdıkları kuyulara düşüreceğiz, hak ettikleri cezayı vereceğiz" dedi.

"Bu millete kim el kaldırmak istediyse o elleri kırdık"

Vatandaşların huzuru ve hukukunun teminat altında olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Bu millete kim el kaldırmak istediyse daha milletimize eli dokunmadan o elleri kırdık. Bundan sonra da kırarız. Vatandaşımızın huzuru da hukuku da bizim teminatımız altındadır. Hiçbir karanlık örgüt, vesayet odağı, kazanımlarımıza kardeşlik hukukumuza asla zarar veremeyecek. Hiç kimse milletimizle aramıza girmeye asla imkan bulamayacak. Yalanla dolanla iftirayla siyaset gemisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi yine oturacaklar" ifadelerini kaydetti.

"Heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacaklar"

"Türkiye adeta koşar adımlarla 2023, 2053, 2071 hedeflerine heyecanla yürürken bu heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacaklar" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimiz kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bizim iktidarımız vesayetçilerin, kumpasçıların, medya baronlarının iktidarı olmadı. Milletin iktidarı oldu. Yetkiyi milletten aldık. Millet ‘yürü’ dedi biz de yolumuza aynı istikamette yürüdük. Bugün her kongrede görüyoruz. AK Parti bu davaya gönül veren, herkesin ortak olduğu birlikten, dayanışmadan güç alan harekettir. Bizde genel merkez teşkilat farkı yoktur. AK Partili bulunduğu yerde ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla hareket eder. Biz sadece bir siyasi partiden ibaret değiliz. Aynı zamanda büyük bir aileyiz. Her şeyi beraber başardık. Geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz. 15 yıl boyunca milli iradeye karşı yapılan bütün girişimleri boşa çıkardık mı? Bu kadrolar çukur siyaseti yapanların, gezide yakıp yıkanların, şiddetten nemalananların elini boşa çıkardı mı? 15 Temmuz’da darbe kalkışmasını birlikte bertaraf ettik mi? Terör örgütlerinin inine gireceğiz dedik girdik mi? Şunu o halde herkes iyi bilsin. Bugüne kadar verdiğimiz amansız mücadele milletimiz için yaptığımız çalışmalar aynı kararlılıkla sürecek. Gerek sınırlarımızın içinde, gerekse sınırlarımızın dışında memleketimizin milletimizin huzurunu bozan, kardeşliğine zarar veren hiçbir terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı?"

Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde güney sınırımızda yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor. Diğer yandan da bölgeye PKK, YPG, PYD, DEAŞ terör örgütlerini yerleştiriyorlar. Türkiye buna göz yumar mı gençler? Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza sarmaması için yapıyoruz. Bölgede yaşanan acıların, Afrin’de yaşanan acıların, Kürtlere, Araplara, sivil halka terör örgütünün zulüm ve baskısının sona ermesi için yapıyoruz. Bu terör örgütleri diyor ki ‘Efendim, Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor.’ Külliyen yalan. Bakın Afrin’de PKK, PYD, DEAŞ, YPG örgütlerinin baskısından zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye’ye sığındı. Bu operasyonun amacı bu alçakların bölgedeki yaptığı zulmü ortadan kaldırmak ayrıca Afrin’den ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Suriyeli kardeşlerimizin işgal edilen o topraklarına tekrar dönmesini sağlamaktır. En önemlisi de ülkemizin güney illerinin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kimse bu durumu hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugünümüz yarınımız, geleceğimiz ak gençler sizlerle gurur duyuyoruz. AK Parti’nin 15 yıllık başarısının ardında AK kadınlar var. Sizlerle gurur duyuyoruz. Genel merkezden mahalle temsilcisine bütün yol arkadaşlarımız, ana kademe, il, ilçe başkanları ve bütün ekibi bu başarının arkasında var. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin aydınlık yarınlar için el ele omuz omuza bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.