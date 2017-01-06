Bu okulda ders zili sesi yok!

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Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 8 yıldır zile gerek duymadan derslere girip çıkıyor.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde 8 yıl önce, öğrencilerin zaman kontrolünü sağlayarak sorumluluk bilinci kazanmaları amacıyla ders zili uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı. Uygulamanın kabul görmesiyle öğretmen ve öğrenciler, zil sesine gerek kalmadan saatlerini kontrol ederek ders yapıyor.

Okul Müdürü Mehmet Emin Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarındaki zilin çalınmaması uygulaması sayesinde öğrencilerin zaman planlaması yapabildiğine işaret ederek, "Bu uygulama öğrencilerimize öz güven kazandırıyor. Derse girmek zorunluluk değil sorumluluk gereğidir. Bu anlayışı aşılamaya çalışıyoruz, öğrencimiz bunun farkında." dedi.

Okula ilk kez atanan öğretmenlerin uygulamayı yadırgadıklarını ifade eden Ergün, onların da zamanla buna alıştıklarını dile getirdi. Ergün, "Tıpkı üniversitelerdeki gibi zil sesi olmadan öğrencilerin derse giriş çıkışlarını yapabileceğini düşündüm. Bu uygulamayı öğrencilere açıklayınca büyük bir heyecanla kabul ettiler. O gün bugündür okulumuzda zil çalmıyor." diye konuştu.