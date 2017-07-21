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Bu ödül başka ödül

13 yıldır düzenlediği yarışmalarla sanat dünyasına yeni soluklar kazandırmayı hedefleyen Ümraniye Belediyesi, sanat konusundaki hamiliğini sürdürüyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:40
Bu ödül başka ödül

Bu yıl konusu “15 Temmuz Millîİradenin Şahlanış Destanı” olan 13’üncü Resim, Hikâye ve Şiir yarışması muhteşem bir ödül programıyla taçlanıyor.

Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran Ümraniye Belediyesi, bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir yarışmaları sona erdi. Yetenek sahibi kişilerin eserlerinin kültür ve sanat dünyamıza kazandırılması açısından büyük bir fonksiyon icra eden yarışmalara, ülkemiz edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı sıra ülke dışından da katılımlar gerçekleştirildi. Programda ödül kazanan ve sergiye değer görülen eserlerden oluşan bir resim sergisi düzenlenecek ve açılışı yapılacaktır.

Resim yarışmasına 116 eser katıldı.

Hikâye yarışmasına 347 hikâye gönderildi.

Şiir yarışmamıza 1850 adet şiir gönderildi.

 

PROGRAM:

Tarih:22.07.2017 Cumartesi

Saat:   17.00 (Yemekli)

Yer:    Ümraniye Belediye Binası Bahçesi

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:40
  1. Ümraniye Belediyesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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